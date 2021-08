Les Émirats arabes unis ouvrent les portes aux détenteurs de visas indiens avec des cavaliers ; Vérifiez les conditions de voyage ici

in

Les détenteurs de passeports indiens avec visa de tourisme sont désormais autorisés aux EAU, mais avec des cavaliers : voici les conditions de voyage

Suite à la réduction des restrictions de voyage aux Émirats arabes unis, les détenteurs de passeports indiens munis de visas touristiques peuvent entrer dans sa juridiction, bien qu’avec des cavaliers. Les assouplissements sont applicables à plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et d’Afrique, dont l’Inde comme le Pakistan, le Sri Lanka, le Népal et l’Ouganda.

Qui peut actuellement entrer aux EAU depuis l’Inde

Auparavant, seuls les citoyens indiens titulaires d’un permis de séjour valide étaient autorisés à se rendre aux EAU, à l’exception des passagers en transit. Désormais, même les titulaires d’un visa touristique pourront visiter le pays s’ils n’ont pas été en Inde au cours des 14 derniers jours, selon un rapport de Gulf News.

Conditions pour les voyageurs aux EAU

Les exigences varieront pour chaque émirat, à l’exception de l’exigence de 14 jours. Pour les voyageurs à Dubaï, il faudra une copie imprimée négative RT-PCR du rapport avec un échantillon collecté au plus tard 48 heures après le voyage. Une approbation valide de la Direction générale de la résidence et des étrangers de la ville est également requise. Les voyageurs peuvent également être soumis à des tests antigéniques rapides à leur arrivée ou dans les six heures suivant leur atterrissage à l’aéroport.

Autres pays qui s’ouvrent aux voyageurs en provenance d’Inde

Outre les Émirats arabes unis, plusieurs autres pays ouvrent des portes aux voyageurs en provenance d’Inde ou avec des passeports indiens après la fermeture de la frontière dans le contexte de la deuxième vague de Covid-19. Le Royaume-Uni a déplacé l’Inde de la liste «rouge» à «ambre» qui excuse les voyageurs indiens de passer par 14 jours obligatoires de quarantaine institutionnelle. D’autres nations européennes comme l’Espagne, l’Allemagne et la France ont également ouvert leurs frontières aux voyageurs indiens.

Le Canada, en revanche, n’autorise pas encore les vols directs à destination et en provenance de l’Inde, mais les passagers peuvent toujours voyager indirectement via des vols de correspondance à condition qu’un rapport RT-PCR négatif n’ait pas été effectué en Inde avant de commencer leur voyage vers le pays.

