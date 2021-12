Juridique & Réglementaire

Les Émirats arabes unis présentent une nouvelle loi pour lutter contre le crime cryptographique et autorisent l’offre et la promotion de crypto-monnaie sous licence

Les Émirats arabes unis (EAU) introduisent de nouvelles règles pour promouvoir le développement de la crypto-monnaie tout en limitant les escroqueries aux devises numériques ciblant les investisseurs dans le pays.

En vertu des nouvelles règles, les escrocs en cryptographie seront passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 million d’AED (un peu plus de 272 000 $), à compter du 2 janvier 2022.

Auparavant, les lois des Émirats arabes unis interdisaient la promotion de la cryptographie mais ne la pénalisaient pas, mais maintenant, pour la première fois dans le pays, les modifications ont été introduites pour punir ceux qui promeuvent ou encouragent un commerce de crypto qui n’est pas officiellement reconnu aux Émirats arabes unis ou publier des annonces trompeuses ou des données inexactes sur un produit.

La nouvelle loi punira également ceux qui collectent des fonds auprès du public sans autorisation des autorités compétentes.

Ce n’est que le mois dernier que la nouvelle législation a été introduite par le président des Émirats arabes unis dans le cadre de plusieurs réformes juridiques.

Tout comme le reste du monde, il y a eu une augmentation des escroqueries cryptographiques aux Émirats arabes unis, la plus récente et la plus médiatisée étant l’escroquerie DubaiCoin qui prétendait être lancée comme la crypto-monnaie officielle de Dubaï.

Il a été découvert plus tard que le projet hameçait des données et de l’argent d’investisseurs. Le gouvernement de Dubaï a ensuite publié une déclaration officielle en mai rejetant les allégations selon lesquelles la pièce serait la crypto officielle de Dubaï, mais beaucoup étaient déjà la proie de la fraude.

L’avocat spécialisé dans le règlement des différends d’ADG Legal, Kostubh Devnani, a déclaré :

« La bonne nouvelle est qu’en dehors des nouvelles lois et de l’intensification des efforts des Émirats arabes unis pour lutter contre la criminalité financière, les tribunaux d’autres juridictions (en particulier de common law) ont été disposés à accorder des recours normalement applicables aux biens physiques ou corporels aux victimes d’escroqueries cryptographiques, telles que les ordonnances de gel et les commandes de production d’informations.

Les Émirats arabes unis ne reconnaissent pas la crypto comme monnaie légale, mais il n’y a pas non plus d’interdiction directe des crypto-monnaies.

En fait, ceux qui se livrent à des activités liées à la cryptographie telles que l’offre, l’émission, la promotion, la cotation et la négociation de crypto-monnaies doivent, en vertu de la nouvelle loi, être agréés par la Securities and Commodities Authority (SCA).

La nouvelle loi sur la sécurité en ligne qui remplace la loi précédente « concernant la lutte contre la cybercriminalité » est l’un des premiers cadres juridiques complets de la région à traiter les risques associés à l’utilisation illégale de crypto-monnaies et à améliorer la protection des consommateurs.

