Les émissions Apple TV+ à venir dont tout le monde parlera

Apple a dépassé le cap d’un an pour son service de streaming à l’automne, clôturant une première année bien remplie avec des émissions Apple TV Plus très populaires comme Ted Lasso. De plus, des hits comme For All Mankind, que j’ai découvert, ont une sorte de culte. En fin de compte, cependant, le service a certainement fait ses preuves et puis certains, réglant la question que certaines personnes se posaient au début de savoir si Apple mordait plus qu’il ne pouvait mâcher en entrant si tard dans cet espace. Et un espace qui est également en dehors de ses compétences de base, axé sur la création de matériel et de logiciels.

Pour mon argent – ​​je suis toujours partant pour un thriller d’espionnage solide – la série Apple TV Plus Téhéran de l’année dernière, qui tourne actuellement sa deuxième saison, est la meilleure chose sur le streamer. Bon au niveau de la patrie, sans les parties de la patrie qui l’ont entraîné vers le bas. Vérifiez certainement si vous ne l’avez pas encore fait. Ci-dessous, en attendant, vous trouverez une liste de certains des prochains spectacles Apple à surveiller. Parce que ceux-ci, pour une raison ou une autre, feront parler tout le monde. Et certains d’entre eux peuvent même maintenir le hit parade du service.

Bientôt des émissions Apple TV Plus

Deux des émissions ci-dessous n’ont pas encore de dates de sortie officielles confirmées. Néanmoins, ils arrivent tous bientôt et devraient certainement faire partie de votre liste de spectacles à découvrir. Sans plus tarder:

L’émission du matin (17 septembre)

#TheMorningShow sera de retour le 17 septembre uniquement sur Apple TV+. Les choses ont définitivement changé depuis la dernière fois que vous vous êtes connecté, et vous ne voudrez pas le manquer. #AppleOriginals https://t.co/87VSBbv0RA pic.twitter.com/6BF7lOkstA – L’émission du matin (@TheMorningShow) 14 juin 2021

L’émission phare de la liste de lancement d’Apple TV Plus sera de retour dans moins d’un mois pour sa deuxième saison. Je l’inclus dans cette liste, car indépendamment de la qualité et du degré auquel les gens l’aiment ou non – je soupçonne que, comme les notes de titre, tout le monde parlera néanmoins de celui-ci. C’était certainement le cas avec la saison 1. Apple TV Plus était encore en train de trouver ses marques lorsque tout le monde s’est tourné vers cette émission remplie de stars.

D’Apple : « The Morning Show explore le monde féroce des nouvelles du matin et la vie des personnes qui aident l’Amérique à se réveiller le matin. Raconté à travers l’objectif de deux femmes compliquées qui travaillent pour naviguer dans le champ miné des emplois à indice d’octane élevé tout en faisant face à des crises dans leur vie personnelle et professionnelle, The Morning Show est un drame sans vergogne qui examine la dynamique du pouvoir entre les femmes et les hommes, et les femmes et les femmes, sur le lieu de travail.

Fondation (24 septembre)

Raccourcissez les ténèbres et sauvez la galaxie. #Foundation premières le 24 septembre, uniquement sur Apple TV+ #AppleOriginals pic.twitter.com/hzvqyDf2AO – Fondation (@Foundation_) 19 août 2021

Les fans de science-fiction saliver sur celui-ci. Le travail d’Isaac Asimov, à venir sur le streamer ? Et Jared Harris ? Lee Pace ? Celui-ci a l’étoffe d’un gagnant. Et Apple vient de publier cette semaine une bande-annonce pour vous enthousiasmer avant le lancement de la saison 1 le mois prochain.

D’Apple : “Mettant en vedette une distribution internationale dirigée par les nominés aux Emmy Awards Jared Harris et Lee Pace, aux côtés des étoiles montantes Lou Llobell et Leah Harvey, l’adaptation monumentale raconte les histoires de quatre personnes cruciales transcendant l’espace et le temps alors qu’elles surmontent des crises mortelles, changeant de loyauté et des relations compliquées qui détermineront en fin de compte le sort de l’humanité.

Le problème avec Jon Stewart (septembre)

Désolé pour le lancement avorté !!! Je suis un mauvais twitter.

Profitez de ce petit pas pour homme ! pic.twitter.com/6gBHHJLByQ – Jon Stewart (@jonstewart) 20 juillet 2021

L’ancien animateur de l’émission quotidienne Jon Stewart a été éloigné de nos téléviseurs et d’un cycle d’actualités vraiment insensé au cours des dernières années, pendant trop longtemps. Il rectifie cela en septembre, avec le lancement de sa nouvelle émission pour Apple TV Plus.

D’Apple : « Le problème avec Jon Stewart est une série de plusieurs saisons, d’une heure et d’un seul numéro qui explorera des sujets qui font actuellement partie de la conversation nationale et de son travail de plaidoyer. Chaque saison de la série sera explorée plus en détail dans un podcast d’accompagnement pour poursuivre la discussion. »

Cinq jours à Memorial (à confirmer)

Enfin et surtout, j’ai de grands espoirs pour celui-ci en partie à cause de l’équipe impliquée. Five Days At Memorial est une série limitée de John Ridley (12 Years a Slave, American Crime) et Carlton Cuse (Locke & Key, Jack Ryan, Lost). Ridley et Cuse seront tous deux showrunners, scénaristes et producteurs exécutifs sur le projet.

La série est basée sur un livre du même nom, retraçant les événements dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans pendant la catastrophe de l’ouragan Katrina. Pour cette raison, je pense également que celui-ci sera incroyablement opportun, en raison de la pandémie de coronavirus que nous vivons toujours.

D’Apple : « Basé sur le roman de l’auteure lauréate du prix Pulitzer Sheri Fink, Five Days At Memorial raconte les cinq premiers jours passés dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans après le passage de l’ouragan Katrina. Lorsque les eaux de crue ont augmenté, que l’électricité est tombée en panne et que la chaleur est montée, les soignants épuisés ont été contraints de prendre des décisions de vie ou de mort qui les ont hantés pour les années à venir.

