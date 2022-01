Les émissions climatiques américaines ont augmenté en 2021

Au cours de la première année de la pandémie, alors que de nombreuses entreprises se sont repliées et que des entreprises ont fermé leurs portes, la planète a eu un peu de répit face à la pollution climatique incessante qui cause le réchauffement climatique. L’arrêt soudain de l’économie a fait chuter les émissions américaines d’un record de 10 %.

Mais en 2021, les Américains ont repris la route, se sont à nouveau entassés dans les avions et ont commandé encore plus de marchandises en ligne. Et maintenant, les émissions de gaz à effet de serre approchent rapidement des niveaux d’avant la pandémie.

Les émissions américaines semblent augmenter légèrement plus vite que l’économie ne grandit, selon une nouvelle analyse préliminaire de données fédérales publiées par la société de recherche et de conseil en énergie Rhodium Group. Selon le rapport, les émissions américaines ont fortement augmenté de 6,2% en 2021 par rapport à 2020. C’est un peu plus rapide que la croissance du PIB, qui selon Goldman Sachs était de 5,7% en 2021.

Les émissions de gaz à effet de serre devraient croître plus lentement que l’économie. Cela signifierait que « pour chaque unité d’énergie que nous produisons et consommons, nous émettons moins d’émissions de gaz à effet de serre », a déclaré à Vox Kate Larsen, co-auteur du rapport Rhodium. « Nous le faisons en générant plus d’énergie à partir de sources propres, comme l’électricité renouvelable et en chargeant les véhicules avec des énergies renouvelables. »

La pollution climatique est toujours inférieure, de 5 points de pourcentage, à ce qu’elle était avant la pandémie. Mais pour respecter l’engagement du président Joe Biden de réduire de moitié la pollution d’ici 2030 par rapport aux niveaux de pointe, les émissions doivent s’éloigner de ces niveaux, et non les atteindre.

La majeure partie de l’augmentation de la pollution à effet de serre en 2021 est due à deux secteurs – les transports et l’électricité, qui représentent environ les deux tiers des émissions. Les deux ont connu la plus forte augmentation des émissions en 2021 grâce à deux tendances : les États-Unis transportent plus de marchandises avec des camions lourds fonctionnant au diesel qu’auparavant, et le charbon a fait un retour mineur. Ces deux tendances sont des signes alarmants de la façon dont, sans intervention politique, l’économie pourrait devenir plus polluante cette décennie.

Production de charbon au plus haut depuis six ans et hausse de la pollution du fret

Il y a eu deux changements majeurs dans les secteurs de l’électricité et des transports en 2021 qui ont représenté la majeure partie de l’augmentation des émissions.

Dans le secteur de l’électricité, les émissions ont globalement augmenté de 6,6 % par rapport à 2020 : La demande n’a que légèrement augmenté, ce n’était donc pas la principale raison de l’augmentation. Au lieu de cela, il s’agissait d’une plus grande dépendance à l’égard de sources sales. La production de charbon aux États-Unis a augmenté pour la première fois en plus de six ans, bondissant de 17 % en une seule année parce que le gaz naturel est devenu plus cher. La production d’énergie renouvelable (c’est-à-dire hydraulique, solaire et éolienne) a également atteint un record de 20 % du mix énergétique en 2021, augmentant de 4 % (beaucoup moins que leur taux de croissance l’année précédente). L’augmentation n’a pas été suffisante pour compenser une dépendance accrue au charbon.

Groupe Rhodium

La pollution du fret est à l’origine de la majeure partie de l’augmentation dans le secteur des transports: Les émissions ont augmenté de 10 % en raison des transports en 2021, mais le trafic routier et les vols sont toujours inférieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie. L’augmentation la plus rapide des émissions se produit dans le fret – le mouvement des marchandises par camion, avion ou bateau. Rhodium utilise les émissions de diesel comme approximation pour examiner les camions lourds qui transportent des marchandises à travers le pays, et a constaté que les émissions du fret routier sont déjà légèrement supérieures aux niveaux de 2019.

Cela sous-estime même l’impact de l’augmentation des expéditions de fret – les données américaines ne portent que sur le mouvement des marchandises à l’intérieur des frontières du pays, de sorte que les données excluent les expéditions internationales par air et par mer.

L’utilisation du fret et du charbon dans le secteur de l’électricité contribue à rapprocher l’augmentation de la pollution climatique aux États-Unis des niveaux d’avant la pandémie.Rhodium Group

Ces tendances reflètent également ce qui se passe à l’échelle mondiale. Les émissions mondiales de l’année dernière ont également augmenté de 4,9% par rapport à 2020, compensant la quasi-totalité de la baisse par rapport à la première année de la pandémie, selon une analyse distincte du Global Carbon Project, qui fait partie du Programme mondial de recherche sur le climat. Et, ce qui est inquiétant, les données initiales suggèrent que l’utilisation mondiale de charbon n’a pas encore atteint son maximum.

Si le charbon ne pousse que modestement cette année, Global Carbon Project prévient que le monde battra le précédent record de pollution au charbon établi en 2014. « Malgré la tragédie de la pandémie de Covid en 2020, la force et la nature du rebond des émissions de CO2 fossile montrent le monde a peu fait pour se concentrer sur une reprise verte », a déclaré le co-auteur du rapport, Glen Peters, directeur de recherche au Centre Cicero pour la recherche internationale sur le climat en Norvège.

Il n’y a qu’une seule façon de briser ce cycle

Le monde est toujours piégé dans le même cycle où une croissance croissante signifie une utilisation croissante des combustibles fossiles. Les nouvelles données de Rhodium montrent à quel point il est facile pour l’économie de devenir plus polluante même si les énergies renouvelables continuent de croître. Ce que les États-Unis doivent faire pour lutter contre le changement climatique, c’est briser ce schéma : « La meilleure façon de résoudre nos problèmes climatiques est de poursuivre notre croissance économique, mais de faire baisser les émissions », a déclaré Larsen.

La promesse des 555 milliards de dollars de dépenses climatiques dans la législation en cours Build Back Better est que les États-Unis peuvent encore construire un offramp. Ses investissements dans les énergies renouvelables et les services publics accéléreraient un secteur de l’énergie propre et la fermeture des centrales au charbon, et élargiraient l’accès aux véhicules électriques. Cela encouragerait également les véhicules électriques pour les livraisons du dernier kilomètre qui sont inutilement polluantes. Les dispositions du projet de loi sur le climat sont historiques, en ce sens qu’elles investissent dans « des technologies prêtes à l’emploi qui sont disponibles dans le commerce et faciles à développer en Amérique aujourd’hui », a déclaré Jesse Jenkins, professeur d’ingénierie environnementale à l’Université de Princeton. qui conseille les législateurs sur le projet de loi.

En décembre, la Chambre a adopté le projet de loi Build Back Better, qui injecterait des fonds pour déployer ces solutions facilement disponibles et encouragerait la recherche sur les émissions les plus difficiles à combattre. Une partie importante du projet de loi encourage l’électricité renouvelable et la transmission qui aideront enfin à fermer les 183 centrales électriques au charbon vieillissantes restantes dans le pays.

Pour l’augmentation des émissions de fret, le projet de loi aide à électrifier davantage de camionnettes et de véhicules qui livrent des colis à votre porte et à faire fonctionner les équipements utilisés dans les aéroports et les ports avec des énergies renouvelables. Certaines de ses autres dispositions comprennent 3 milliards de dollars de prêts directs pour la fabrication de camions et d’avions à zéro émission, et 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour l’utilisation de l’éolien offshore pour alimenter les équipements des ports. Pour les poids lourds, il y a 5 milliards de dollars pour remplacer les camions polluants par des véhicules plus propres. Le projet de loi sur les infrastructures que Biden a promulgué l’année dernière contribue également à réduire les émissions des transports en payant davantage de stations de recharge pour véhicules électriques et en réduisant la pollution dans les ports.

Sans Reconstruire en mieux et d’autres interventions économiques et politiques, les émissions nationales pourraient en fait augmenter à nouveau au-dessus des niveaux de 2019. (Cela provient d’une modélisation Rhodium distincte qui est basée sur l’hypothèse pessimiste qu’il n’y aura pas de législation fédérale, pas de nouveau règlement de l’EPA et aucune autre action de l’État.) Dans ce monde, les niveaux de pollution en 2030 resteraient à peine 15 à 25 % inférieurs au Pic américain en 2005.

Les États-Unis n’ont pas à s’engager dans cette voie. Larsen a expliqué qu’il est important que cette transition « se produise très rapidement si nous voulons pouvoir commencer à voir une réduction des émissions d’ici la fin de cette décennie ».