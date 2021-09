Les émissions de billets de trésorerie augmentent de 47,8% en glissement annuel entre avril et août

in

Par Manish M Suvarna

Les émissions de billets de trésorerie (CP) ont fortement augmenté de 47,8% sur un an en avril-août en raison d’importantes levées de fonds par les sociétés financières non bancaires (NBFC) pour les besoins de financement, notamment pour financer les particuliers fortunés pour les introductions en bourse ( IPO).

« L’augmentation des émissions de CP reflète le retour des NBFC à des voies de financement normales. Les besoins de financement ont été largement satisfaits grâce aux émissions de NCD sur le compte de LTRO (Long-Term Repo Operations) ou TLTRO (Targeted Long-Term Repo Operations) au cours de l’année précédente », a déclaré Anand Nevatia Fund Manager Trust Mutual Funds.

Des CP d’une valeur de Rs 8,77 lakh crore ont été émis entre avril et août, ce qui était en forte hausse par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Sur le total de la collecte de fonds en avril-août de l’exercice 2021-22, près de 50% ou Rs 4,33 lakh crore ont été collectés par les NBFC, tandis que le reste a été collecté par des sociétés de fabrication et de financement du logement, selon les données compilées à partir du site Web de la NSDL. montré.

Parmi les NBFC, Bajaj Finance, Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (Nabard), Infina Finance, Aditya Birla Finance et L&T Finance sont les plus gros émetteurs. Ces sociétés ont levé environ Rs 2,23 lakh crore, ce qui représente 25% du total des fonds levés par les sociétés en avril-août FY22.

Les acteurs du marché ont déclaré que la plupart des sociétés de financement non bancaires ont vendu des titres de créance à très court terme en juillet et août pour financer des particuliers fortunés, qui souscrivaient avec empressement aux introductions en bourse de la société. CarTrade Tech, Zomato, Aashka Hospitals et Windlas Biotech, entre autres, sont quelques introductions en bourse qui ont récemment fait leur apparition sur le marché.

Depuis la mi-juin, plusieurs entreprises se sont empressées de lever des capitaux sur le marché primaire. La plupart des offres publiques initiales (IPO) ont été entièrement souscrites et cotées avec une prime sur les bourses, suite à une demande ferme des investisseurs. Pour financer la souscription de leurs clients à ces IPO, les NBFC ont levé près de Rs 2 lakh crore via IPO-CP.

Un courtier d’une société de courtage a déclaré que la hausse des émissions avait maintenu les taux de ces papiers volatils, mais qu’en juillet et août, ils se sont stabilisés à 5 à 10 points de base plus bas. Actuellement, les rendements des papiers commerciaux émis par les NBFC se situent entre 3,50 % et 3,65 %, tandis que ceux des papiers émis par les entreprises manufacturières oscillaient entre 3,35 % et 3,50 %.

La principale raison de la modération des taux a été attribuée à l’énorme excédent de liquidités du système bancaire et à la ferme demande des fonds communs de placement.

On estime que la liquidité du système bancaire est excédentaire d’environ Rs 8 lakh crore, ce qui a incité les rendements de ces papiers à baisser. De plus, les maisons de fonds ont été témoins de bons afflux dans les fonds à court terme et l’argent reçu à l’échéance de leurs investissements dans les CP les a obligés à réinvestir ces fonds dans les papiers à court terme.

“Les émetteurs ont pu lever des fonds à court terme à des taux attractifs, car la liquidité s’élève en moyenne à Rs 8 lakh crore depuis plus d’un mois maintenant”, a ajouté Nevatia.

