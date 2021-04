Les émissions de cartes de crédit diminuent en février; ICICI Bank mène de nouvelles émissions

SBI Card et ICICI Bank ont ​​enregistré une augmentation de 80-110 points de base (pb) de la part de marché des cartes en circulation à 19% et 16,8%, respectivement, en février 2021, contre 18,3% et 15,8%, respectivement, en FY20.

L’émission de nouvelles cartes de crédit a chuté en février, avec plus de 5,49 lakh de nouvelles cartes de crédit émises au cours du mois, ce qui implique une baisse de 47% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) et de 21,57% d’un mois sur l’autre. La base totale de cartes de crédit s’établit à 61,6 millions à la fin du mois, en baisse de 8% en glissement annuel. ICICI Bank a continué de dominer les nouvelles émissions, représentant plus de 36% des nouvelles cartes, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI).

Fait intéressant, ICICI Bank détenait une part de 70% dans les nouvelles cartes de crédit émises en décembre 2020 – le même mois où la RBI a interdit au leader du marché HDFC Bank d’émettre de nouvelles cartes en guise de pénalité pour des pannes numériques répétées. Par la suite, la part d’ICICI Bank est tombée à 38% en janvier 2021. En février 2021, ICICI Bank a été suivie par SBI Card (18,1%) et Axis Bank (18%) dans les nouvelles émissions. Au cours de l’exercice 21, ICICI Bank a gagné la part de marché incrémentielle la plus élevée de 32,4%, suivie de SBI Card à 30,6%, a déclaré mardi Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) dans un rapport.

Les dépenses par carte de crédit ont diminué de 4% en glissement annuel à 60 400 crores de roupies en février. Au cours des 11 mois se terminant en février, les dépenses totales ont diminué de 18,4% en glissement annuel pour atteindre 5,6 crore de lakh Rs. Parmi les grands acteurs, ICICI Bank a signalé une croissance de 10% en glissement annuel des dépenses mensuelles par carte, tandis que HDFC Bank et SBI Card ont signalé une baisse marginale, a déclaré le MOFSL.

SBI Card et ICICI Bank ont ​​enregistré une augmentation de 80-110 points de base (pb) de la part de marché des cartes en circulation à 19% et 16,8%, respectivement, en février 2021, contre 18,3% et 15,8%, respectivement, en FY20. RBL Bank et IndusInd Bank ont ​​largement maintenu leur part de marché, tandis que d’autres acteurs majeurs – HDFC Bank, Axis Bank, Citi, Kotak Mahindra Bank, American Express et Standard Chartered Bank – ont perdu des parts de marché, selon le rapport.

«Alors que la flambée des cas de Covid-19 et le verrouillage qui s’ensuit dans divers États pourraient ralentir la dynamique de reprise, SBICARD continuerait à gagner des parts de marché, grâce à ses divers canaux d’acquisition», ont déclaré les analystes du MOFSL.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.