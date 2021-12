Les émissions de CD bondissent en novembre

D’un autre côté, les souscriptions de crédit en novembre ont augmenté en raison de la demande de prêts aux particuliers pendant les festivals. La croissance du crédit a également été soutenue par l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Par Manish M Suvarna

Les émissions de certificats de dépôt (CD) ont fortement augmenté en novembre en raison de la demande des banques privées pour la saison des festivals. Les émissions ont également bondi en prévision d’une remontée des taux à court terme après la révision de la politique monétaire.

Selon les données compilées par le NSDL, les banques ont levé 14 020 crore de Rs en novembre, nettement plus que 425 crore de Rs en octobre. En septembre, les banques avaient levé Rs 12 735 crore. Axis Bank était le plus grand émetteur en novembre à Rs 9 630 crore. Cela a été suivi par HDFC Bank qui a levé Rs 3,550 crore. Cependant, les banques publiques sont restées sur la touche sans aucune émission de leur part.

« Nous pensons que certaines banques ont émis des CD en prévision d’une hausse des taux à court terme même si la liquidité continue d’être excédentaire. C’est une fonction des attentes futures à notre avis. De plus, les écarts entre les bons du Trésor à 1 an et les CD sont proches de niveaux historiquement bas, ce qui pourrait ne pas se maintenir à l’avenir. Par conséquent, les banques profitent de la même chose », a déclaré Puneet Pal, responsable des titres à revenu fixe, PGIM India Mutual Fund.

Les acteurs du marché ont déclaré que les émissions avaient également augmenté parce que peu de banques avaient fait appel au marché pour renouveler leurs papiers au lieu de les racheter. Habituellement, les banques renouvellent leurs papiers pour obtenir de meilleurs taux dans le scénario de taux d’intérêt bas.

CARE Ratings s’attend à ce que la croissance du crédit bancaire soit de l’ordre de 7,5% à 8% au cours de l’EX22 avec un faible effet de base, une expansion économique et un soutien étendu de l’ECLGS. « Le segment de la vente au détail devrait bien se porter par rapport aux segments de l’industrie et des services », a-t-il déclaré dans un rapport.

Les taux sur les CD ont montré un mouvement à la hausse au 30 novembre en raison des enchères VRRR menées par la banque centrale et d’un seuil plus élevé fixé lors de l’enchère. Fin novembre, les taux de ces instruments se situaient entre 3,50 % et 3,80 %.

Les concessionnaires s’attendent à ce que les taux des papiers commerciaux et des CD augmentent dans les prochains jours après que la banque centrale a augmenté le montant des enchères VRRR en décembre. « Nous nous attendons à ce que les taux à court terme augmentent progressivement à mesure que la RBI commence à absorber non seulement des montants plus élevés dans le cadre du VRRR, mais indique également que le VRRR à 14 jours sera le principal instrument d’absorption des liquidités à partir de janvier », a déclaré Pal.

