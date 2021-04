Les émissions de CO2 de l’Inde vont dépasser les niveaux de 2019 en 2021: AIE

Conformément à la contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique COP21, le pays s’est engagé à réduire l’intensité des émissions de son PIB de 33% à 35% d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005.

Avec le rebond attendu de la demande de charbon pour répondre aux besoins croissants en électricité, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans le pays en 2021 seront de 1,4%, soit 30 millions de tonnes (MT), supérieures aux niveaux enregistrés en 2019, selon l’International L’Agence de l’énergie (AIE) a déclaré dans un récent rapport.

L’augmentation prévue de la production d’électricité au charbon en 2021 sera probablement trois fois supérieure à l’augmentation de la production à partir d’énergies renouvelables, a déclaré l’agence, ajoutant que «la demande de charbon devrait augmenter de près de 9%, contribuant le plus au rebond de la demande. , à mesure que la demande d’électricité se redresse ».

«Les émissions de CO2 en Inde sont désormais globalement comparables à celles de l'Union européenne à 2,35 gigatonnes (milliards de tonnes), bien qu'elles restent deux tiers inférieures par habitant et 60% inférieures à la moyenne mondiale», a noté l'AIE.

Les émissions avaient chuté en 2020 en raison du verrouillage à l’échelle du pays pour contrôler la pandémie de coronavirus et la reprise économique en Inde en 2021 devrait pousser les émissions de près de 200 tonnes de plus que l’année dernière.

À la fin de l’exercice 21, les centrales thermiques – principalement à base de charbon – représentaient environ 60% de la capacité installée mais produisaient plus de 80% de l’électricité consommée dans le pays. La demande d’électricité a glissé de 0,9% par an à 1 272 milliards d’unités au cours de l’exercice.

Dans le cadre des objectifs de l’INDC, l’Inde souhaite également disposer d’environ 40% de la capacité électrique cumulée installée à partir de ressources énergétiques non fossiles d’ici 2030. S&P Global Ratings a récemment déclaré que «l’Inde pourrait sur-promettre et sous-livrer» son énergie. les objectifs de transition et disposer d’une capacité d’énergie renouvelable de 450 giga-watts d’ici 2030 peut être difficile.

La capacité actuelle de production d’énergie renouvelable installée est de 94 GW et environ 34 GW sont à différentes étapes de mise en œuvre et 30 GW à différentes étapes de l’appel d’offres. De plus, 46,2 GW d’hydroélectricité et 6,8 GW de capacités nucléaires sont également actuellement en ligne.

