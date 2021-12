Les émissions de CO2 en Espagne en 2021 sont restées inférieures à 2019

27/12/2021 à 13:03 CET

Joan Lluís Ferrer

Le Centre Basque pour le Changement Climatique (BC3), centre de recherche dédié à l’étude des causes et des conséquences du changement climatique, et l’OTEA (Observatoire de la Transition Énergétique et de l’Action Climatique) ont préparé un rapport pour estimer à l’avance les prévisions d’émissions de GES pour 2021. Les résultats confirment que les émissions de l’Espagne subira un effet rebond cette année en augmentant par rapport au précédent, mais même ainsi, ils seront inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

Selon le rapport, l’impact de la pandémie en 2020 a entraîné une baisse significative de la demande énergétique mondiale « et, par conséquent, une réduction sans précédent des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas de En Espagne, en 2020, les émissions ont diminué de 13,6 % par rapport à l’année précédente et 6 % par rapport à 1990.

L’année 2021, encore fortement marquée par les effets de la pandémie, se termine toutefois désormais par une augmentation des émissions. Cependant, l’augmentation enregistrée en 2021 n’arrive pas à égaler les registres pré-pandémiques.

Contamination | CHARLES PLATIAU / .

Selon le rapport, en 2021, les émissions augmenteraient de dix millions de tonnes d’équivalent CO2 (MtCO2eq) par rapport à 2020 et diminueraient de 32,6 millions de tonnes par rapport à 2019, pour s’établir à 282 (avec une plage d’incertitude de plus moins 6,6 MtCO2eq). Ce serait un Hausse de 4 % par rapport à 2020, mais baisse de 10 % par rapport à 2019.

L’effet rebond s’intensifiera en 2022 et 2023

Cependant, le rapport appelle à la prudence, car cet effet rebond continuera de s’intensifier dans les années à venir : « L’activité économique (par exemple, le secteur du tourisme) est encore loin d’atteindre les niveaux d’activité d’avant la pandémie et on estime que les niveaux du PIB à la pandémie sera atteint en 2022 ou 2023. Par conséquent, l’effet rebond résultant de la reprise économique pourrait se poursuivre à l’avenir& rdquor ;, pointe vers le texte.

Les résultats, selon l’étude, ne sont pas surprenants si l’on prend en compte l’extraordinaire de 2020. Cependant, le rapport souligne que les émissions en 2021 seraient également inférieures aux niveaux de 1990 (pour la deuxième année consécutive, après l’extraordinaire de 2020). Concrètement, les émissions seraient inférieures de 3 % à celles de 1990 et de 36 % à celles de 2005.

Évolution des émissions en Espagne | OTEA

Mais le CO2 continue de s’accumuler dans l’atmosphère

Le rapport rappelle également qu’il n’est pas nécessaire de se contenter de la complaisance, car l’accumulation de CO2, malgré les diminutions, continue d’augmenter en tant qu’effet cumulatif, année après année.

Selon les dernières données de l’Agence météorologique espagnole (mai 2021), l’augmentation annuelle des concentrations de CO2 s’est accélérée ces dernières années et en 2021, un nouveau record a été établi à 419,7 parties par million (ppm). En effet, le CO2 est un gaz qui peut être maintenu dans l’atmosphère pendant plus de cent ans, de sorte que les concentrations de CO2 et le réchauffement climatique dépendent des émissions totales qui se sont accumulées au cours des décennies.

En conséquence, une réduction ponctuelle des émissions n’empêche pas l’augmentation des concentrations de CO2 dans l’atmosphère. En fait, les émissions d’aujourd’hui continueront de réchauffer la planète pour les années à venir »

Le rapport souligne en tout cas que l’intensité des émissions par unité de PIB en Espagne « poursuit une trajectoire descendante, puisque l’augmentation des émissions en 2021 serait inférieure à l’augmentation du PIB attendue pour cette année, 4,6%, selon les dernières estimations. de Funcas « (décembre 2021).

Consommation de carburant (2019-2021) | OTEA

La conclusion de l’étude est que, dans tous les cas, les émissions en 2021 sont « loin des objectifs fixés dans le Plan National Intégré Énergie et Climat 2021-2030, qui fixe une réduction des émissions jusqu’à 220 MtCo2eq ».

Ainsi, il recommande de continuer à adopter des mesures « pour éviter un effet rebond plus important » et de continuer à progresser dans la réduction des émissions « de manière plus accélérée, planifiée et soutenue dans le temps ».

En ce sens – conclut-il – les investissements inclus dans le plan de relance, de transformation et de résilience du gouvernement espagnol « sont une opportunité d’avancer dans la réalisation desdits objectifs ».

En tout cas, les chiffres faisant référence à l’Espagne ne doivent pas faire oublier qu’il s’agit d’un problème planétaire, influencé par ce que font tous les pays. Et, en ce sens, les émissions mondiales en 2021 seront égales à celles enregistrées en 2019, la dernière année prépandémique.

Rapport complet : https://otea.info/reports/OTEAEmisionesAdelantadas2021.pdf