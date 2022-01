Les émissions de télévision les plus attendues de 2022 et où vous pouvez les regarder

2022 vient peut-être de commencer, mais cela s’annonce déjà comme une année énorme pour la télévision. Voici ce qu’il faut rechercher et où

Bienvenue dans une toute nouvelle année ! Nous ne sommes peut-être qu’à quelques jours de 2022, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier vos services de streaming et votre calendrier. Cette année, il y a des sorties assez massives en termes de genre télévisé – que vous soyez un fan de grandes franchises d’univers partagés comme le MCU et Star Wars ou que vous soyez plus prudemment optimiste pour les adaptations de jeux vidéo et de romans. Il y a quelque chose ici pour tout le monde.

Nous en avons quelques-uns au coin de la rue – le spin-off de Suicide Squad de HBOMax, Peacemaker, sera présenté la semaine prochaine – et certains sont encore loin (désolé, fans du Seigneur des Anneaux). Mais peu importe où se trouvent vos favoris sur le calendrier, il est toujours préférable de se préparer. Voici 14 émissions de télévision dont nous avons hâte de nous gaver en 2022. Qu’attendez-vous avec impatience ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.