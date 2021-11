Les émissions des véhicules contribuent le plus aux niveaux de pollution à Delhi : analyse

L’analyse du CSE a noté que la contribution des véhicules a été de moitié ou plus au cours de la période d’étude

Pollution de l’air à Delhi : Bien qu’il existe de nombreux facteurs responsables du niveau de pollution à Delhi, les émissions des véhicules seraient le principal contributeur aux niveaux de PM 2,5 de Delhi, en termes de sources locales de pollution. Cette analyse provient des Centers for Science and Environment (CSE) et est basée sur des données pour chaque heure sur deux du 24 octobre au 8 novembre.

Les données proviennent du système d’aide à la décision (DSS) développé par l’Institut indien de météorologie tropicale de Pune. Il a été analysé pour déterminer les différentes sources de niveaux de pollution responsables de la pollution à Delhi.

L’analyse du CSE a noté que la contribution des véhicules a été de moitié ou plus au cours de la période d’étude. Anumita Roychowdhury, directrice exécutive, Recherche et plaidoyer, CSE, qui faisait partie de l’équipe qui a effectué l’analyse, a déclaré que ce chiffre serait d’environ 50 à 53 %.

Selon l’analyse, la contribution de la pollution domestique s’élevait à 12,5-13,5 pour cent et de l’industrie, elle s’élevait à 9,9-13,7 pour cent. La contribution de la construction s’élevait à 6,7-7,9% tandis que la pollution par les déchets était de 4,6-4,9%. La contribution de la poussière de route s’élevait à 3,6-4,1 pour cent.

La pollution par la combustion de la biomasse provenant d’autres États est restée faible pendant la période pré-Diwali, mais a grimpé en flèche après Diwali. Les vents de transport ont également apporté des polluants provenant de la combustion de la biomasse dans d’autres États. L’analyse a également noté que les niveaux de dioxyde d’azote augmentent dans l’environnement lorsque les embouteillages augmentent et que la vitesse de déplacement diminue.

Le 5 novembre, le niveau de NO2 était proche de 70 µg/m3 entre 18h et 19h, contre 40 µg/m3, entre 14h et 15h. Les heures de pointe le soir à Delhi NCR sont généralement entre 18h00 et 20h00. Les données Google Map ont été analysées pour 15 routes principales de Delhi et le temps et la vitesse de déplacement le long de ces routes.

