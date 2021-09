Les émissions directes de septembre de Nintendo Bayonetta 3, Splatoon 3

Capture d’écran : PlatinumGames / Kotaku

La surprise d’aujourd’hui, Nintendo Direct, offrait 40 minutes de jeux Switch à venir, du nouveau contenu pour les anciens et, euh, des teasers pour les prochains Directs sur des jeux spécifiques comme Smash et Animal Crossing. Vous trouverez ci-dessous toutes les grandes histoires qui sont ressorties de la présentation.

Vous pouvez tout regarder ici, mais pour la version simplifiée avec des commentaires en couleur, lisez la suite.

Annoncé lors des Game Awards en 2017, vous seriez pardonné si vous pensiez en avoir rêvé. Mais enfin, nous avons vu des images – beaucoup d’images – du jeu en action. C’est réel, et cela sortira apparemment à un moment donné de l’année spatiale 2022. De plus, elle a totalement tressé ses cheveux.

Cela avait été répandu, mais la confirmation était meilleure que prévu. Les jeux N64 arrivent sur Nintendo Switch Online, mais les jeux Sega Genesis les rejoignent ! (Ou les jeux Mega Drive, dans le reste du monde.) Pour N64, il est lancé avec Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64 et Ocarina Of Time, entre autres, avec d’autres classiques à suivre, y compris Pokémon Snap. Pour Genesis, il y aura 14 jeux au lancement, dont Contra Hard Corps, Sonic 2, Ecco the Dolphin et Streets of Rage 2.

Nintendo vendra également les contrôleurs qui les accompagnent. Contrôleurs N64 et Genesis d’apparence originale, mais sans fil ! Il n’y avait aucune information sur le fait que le contrôleur Genesis aurait ce hochet authentique ou si le bâton du contrôleur N64 pouvait désormais survivre à Mario Party.

À venir en 2022, la bande-annonce de Splatoon 3 m’a donné l’impression d’avoir reçu une noix de coco à la tête à mi-chemin, alors que tout commence à devenir étrange. Les mammifères reviennent et les choses deviennent poilues.

Yoko Taro de Nier est en train de créer un nouveau RPG, et il semble que Square ait finalement remarqué à quel point tout le monde aimait les jeux de cartes il y a trois ans. Pourtant, cela ressemble à une perspective vraiment intéressante, et bien qu’elle n’ait été révélée que ce soir, non seulement elle sortira le 28 octobre, mais une démo gratuite est disponible dès maintenant.

L’extraordinaire RPG a enfin une date de sortie sur Switch : le 12 octobre. Trois semaines ! The Final Cut est la version avec un doublage complet et du nouveau contenu, mais vous voudrez peut-être investir dans un microscope pour lire le texte sur ce petit écran.

Square Enix est en train de créer sa propre version de Mario Kart, avec la particularité que … il contient à la place des personnages de Final Fantasy. Et on dirait qu’il a été fait pour la Wii. Mais qui sait! Peut-être que Chocobo GP est le jeu dont nous avons tous vraiment besoin. Nous le saurons à un moment donné l’année prochaine.

Comme nous le savions tous grâce à la fuite, Kirby est de retour pour la 13 954e fois. Ce que nous ne savions pas, c’est que cette fois, c’est dans un jeu de plateforme 3D qui ressemble beaucoup à un jeu Super Mario des années 2000. C’est-à-dire que ça a l’air fantastique ! Ce qui n’est pas ce que je m’attendais à dire. Il sort en avril 2022.

Maintenant officiellement appelé Triangle Strategy parce que je suppose qu’ils se sont accidentellement retrouvés avec, nous avons une date de sortie pour ce superbe jeu de tactique Square Enix : le 4 mars 2022. Ils disent qu’il a été affiné en fonction des commentaires du genre de cette année. -de-bêta, y compris les changements de difficulté, les commandes de la caméra, la possibilité de revoir le dialogue précédent et le chargement rationalisé.

Terreur Metroid

Metroid Dread, Metroid Dread, Metroid Dread ! C’est si proche que vous pouvez le goûter. Sorti le même jour que le Switch OLED, le 8 octobre, ce premier nouveau jeu de plateforme 2D de la série depuis plus d’une décennie se déroulera sur une seule planète, mais réparti sur de nombreux biomes différents. Et peu importe ce que j’écris d’autre, parce que c’est plus Metroid !

C’est réel, et ça sort aujourd’hui ! Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow sont trois jeux assez intéressants de la franchise Castlevania – Aria est en fait génial. Tous sont sortis sur Game Boy Advance et sont désormais disponibles sur votre Switch.

Actrice Renaissance

Maintenant, c’est inattendu : l’un des premiers jeux SNES les plus appréciés obtient un « remaster » HD sous la forme d’Actraiser Renaissance. L’Actraiser original était un hybride très inhabituel de plate-forme assez basique et de construction de ville assez basique, mais entre les superbes visuels, l’action assez solide et la bande-son tueuse de Yuzo Koshiro (son premier travail SNES!), Le premier Actraiser est très apprécié mais rarement imité. Le remaster surprise est sorti aujourd’hui, pour Switch, Steam, PS4 et appareils mobiles.

Eh bien, nous avons une date de sortie : le 21 décembre 2022. Et puis nous avons une liste de distribution. Et ce rôle principal de Mario ? Il est allé à… Chris Pratt. Ouais. Dans de meilleures décisions, Anya Taylor-Joy est Peach, Charlie Day est Luigi, Jack Black exprime Bowser, Seth Rogan fait Donkey Kong et Keegan-Michael Key est Toad. Le crapaud est noir ! C’est canon. Charles Martinet, la voix de longue date de Mario, est impliqué et fournira des “camées surprises”.

Et cela couvre les plus grandes nouvelles du Direct d’aujourd’hui ! Quelles ont été vos révélations et annonces préférées ?