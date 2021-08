Les émissions d’obligations de sociétés chutent de 51% en avril-juillet en raison d’une diminution des émissions de PSU

in

La plupart des entités publiques sont restées à l’écart du marché en raison du coussin de liquidité et du soutien du gouvernement.

Par Manish M Suvarna

Les émissions totales d’obligations de sociétés ont chuté de 51% à Rs 1,25 crore lakh entre avril et juillet, par rapport à la période de l’année dernière, alors que la collecte de fonds par les entités publiques a ralenti. Selon le site Web de Sebi, les émissions globales d’obligations d’entreprises en juillet ont baissé de 37,3% en glissement annuel et de 28,5% sur une base séquentielle à Rs 30 080,86 crore.

Sur l’ensemble des émissions entre avril et juillet, 65% du montant ont été levés par des sociétés de financement du logement, des banques et des sociétés impliquées dans d’autres services financiers. Le reste a été levé par des entreprises impliquées dans la pétrochimie, l’automobile et les constructions civiles, entre autres.

La plupart des entreprises, actives sur le marché durant les mois d’avril et juillet, ont émis des obligations d’une maturité comprise entre 1 et 5 ans en raison d’une demande soutenue sur ce segment de la part des fonds communs de placement, des fonds de pension, etc. Ces derniers mois, les fonds communs de placement ont été témoins d’afflux constants dans les fonds à court terme comme les fonds liquides et les fonds à court terme.

Malgré la baisse des émissions, les rendements des obligations d’entreprises n’ont pas été impactés en raison de la demande soutenue des investisseurs. Cependant, une hausse marginale des rendements a été observée en juillet sur les obligations émises par les NBFC et les HFC. Globalement, les rendements des obligations d’entreprises à 10 ans se situaient entre 6,90 % et 7,00 %.

Au cours des prochains mois, les acteurs du marché s’attendent à ce que les émissions s’accélèrent, car certaines entreprises pourraient lever des fonds pour profiter de la baisse des taux. “Les émissions d’obligations d’entreprises devraient reprendre dans les prochains jours avec la reprise de l’économie”, a déclaré un gestionnaire de fonds d’une société de fonds de taille moyenne.

« La baisse des émissions est une combinaison de facteurs. L’un est la baisse des besoins de fonds des entreprises parce que tout le monde a accumulé des fonds supplémentaires l’année dernière et les émissions améliorées l’année dernière en raison des LTRO et TLTRO, et un ralentissement significatif des problèmes du secteur public au cours de cet exercice en raison d’un meilleur financement du gouvernement », a déclaré Mahendra Kumar Jajoo, chef chargé d’investissement, revenu fixe, Mirae Asset Investment Managers (Inde).

Les emprunts plus élevés au cours de l’exercice 21 par la plupart des entreprises étaient principalement dus aux mesures spéciales de liquidité de la RBI telles que les opérations de pension à long terme (LTRO) et les opérations de pension à long terme ciblées (TLTRO), qui ont attiré les entreprises sur le marché de la dette pour lever des fonds en raison des conditions associées à ces mesures de liquidité.

Dans le cadre de ce programme, les liquidités mises à disposition par les banques ont été déployées dans des secteurs spécifiques par le biais d’instruments de dette tels que les obligations de sociétés, les papiers commerciaux et les NCD. Les TLTRO ont fourni des fonds moins chers aux banques qu’elles ont investi dans la dette des entreprises pour de meilleurs rendements. Pour cette raison, les émissions d’obligations de sociétés ont franchi la barre des Rs 2,50 lakh-crore en juillet-septembre FY21.

Selon les acteurs du marché, les émissions ont également chuté en raison du soutien du gouvernement pour relancer l’économie. La plupart des entités publiques sont restées à l’écart du marché en raison du coussin de liquidité et du soutien du gouvernement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.