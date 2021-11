Les émissions d’obligations des sociétés en baisse de 50 % en octobre alors que les rendements augmentent

En dehors de cela, la State Bank of India, la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural, Embassy Office Parks REIT, IndusInd Bank et Housing Development Finance Corp figurent parmi les plus importantes collectes de fonds en octobre, selon les données disponibles sur la plate-forme d’enchères électroniques de l’ESB et de la BSE. NSE.

La levée de fonds via l’émission d’obligations d’entreprises, toutes notations confondues, a chuté de près de 50 % d’un mois à l’autre en octobre, les émetteurs étant restés à l’écart après que les rendements de ces instruments ont augmenté de 5 à 10 points de base. Les émissions ont également baissé de 24 % en glissement annuel. Les concessionnaires ont déclaré que la plupart des entreprises s’étaient abstenues car elles avaient déjà beaucoup emprunté en septembre.

« On s’attendait à ce que la normalisation de la politique puisse commencer à partir du MPC d’octobre, ce qui a probablement conduit à une augmentation des emprunts en septembre (presque le double d’août 2021). En conséquence, les émissions en octobre étaient inférieures, à environ 50 % des chiffres de septembre », a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds chez Trust Mutual Fund.

Selon les données de Sebi, les entreprises, les banques et les institutions financières ont levé 46 844,59 crore de Rs en octobre, contre 92 726,69 crore de Rs en septembre et 62 330,82 crore de Rs en octobre 2020. Sur le total des fonds levés en octobre, quatre banques – State Bank of India, Bank du Maharashtra, de l’IndusInd Bank et de la Canara Bank – ont levé 11 300 crores de roupies en émettant des obligations Tier-I et Tier-II.

En dehors de cela, la State Bank of India, la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural, Embassy Office Parks REIT, IndusInd Bank et Housing Development Finance Corp figurent parmi les plus importantes collectes de fonds en octobre, selon les données disponibles sur la plate-forme d’enchères électroniques de l’ESB et de la BSE. NSE.

Les émissions ont chuté en octobre principalement parce que la banque centrale dans la politique monétaire a commencé à ajuster avec précision les liquidités excédentaires du système bancaire via des enchères VRRR qui ont conduit à une hausse des taux sur les instruments à court terme. Actuellement, on estime que la liquidité dans le système bancaire est excédentaire d’environ Rs 8 lakh crore.

La gestion rapide des liquidités par la banque centrale via les VRRR a entraîné une augmentation du taux moyen pondéré des prises en pension, qui a augmenté de 42 points de base de la mi-septembre à 3,79 %, selon un rapport de la Kotak Mahindra Bank. Cela a été soutenu par un seuil plus élevé fixé par la banque centrale lors de plusieurs enchères de prises en pension inversées, ce qui a incité les acteurs du marché à s’attendre à ce que le taux de prise en pension inversée soit relevé dans la politique de décembre.

Le rendement des obligations d’entreprises notées AAA a augmenté de 5 à 10 points de base en octobre et se négocie désormais dans une fourchette de 5,34 à 38 % pour les obligations à trois ans, de 5,82 à 90 % pour les obligations à cinq ans et de 6,88 à 95 % pour les obligations à 10 ans. -année papiers.

Les courtiers de certains émetteurs ont déclaré que la plupart des entreprises attendaient la position de la banque centrale sur la hausse des taux de prise en pension inversée dans la politique de décembre. « Si la RBI n’augmente pas ses taux, nous pouvons nous attendre à ce que davantage d’entreprises et de banques exploitent le marché dans les prochains jours », a déclaré un concessionnaire.

