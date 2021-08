Les Emmy Awards se déplacent à l’extérieur au milieu de l’augmentation des cas de COVID ⋆ 10z viral

Alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter à Los Angeles, la Television Academy a annoncé que les 73e Emmy Awards auront désormais lieu à l’Event Deck de LA Live, directement derrière le Microsoft Theater, où l’événement devait avoir lieu.

Toutes les cérémonies, y compris les Creative Arts Emmys, se dérouleront sur le pont de l’événement. Ce nouveau cadre « intérieur/extérieur » offrirait de meilleures opportunités pour « des sièges d’audience socialement éloignés ». Le changement intervient quelques jours seulement après qu’il a été confirmé que la cérémonie de remise des prix de cette année aura un tapis rouge limité.

Les changements ne s’arrêtent pas là, car il existe également des limites supplémentaires quant au nombre de nominés autorisés à assister à l’événement, malgré le fait que les invitations aient déjà été envoyées par la poste. Cela signifie que les équipes nominées de trois ou plus sont limitées à pas plus de quatre billets par nomination.

« À la suite de discussions avec des experts en santé et sécurité pour le comté de Los Angeles et les cérémonies des Emmy, la Television Academy a conclu que nous devions limiter davantage le nombre de nominés participant aux Creative Arts Emmys les 11 et 12 septembre ainsi qu’aux 73e Emmys le septembre. . 19″, a déclaré l’Académie dans un communiqué via Variety.

« Malheureusement, cela signifie que tous les candidats ne pourront pas assister aux prix de cette année. Nous recommandons aux membres des équipes désignées de se coordonner et d’identifier comment ils alloueront leurs quatre billets avant de confirmer leur présence.

La déclaration concluait : « La santé et la sécurité de nos candidats sont d’une importance primordiale. Les conversations sont en cours et nous fournirons de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles. La Television Academy apprécie la compréhension de chacun alors que nous continuons à naviguer dans la variante delta COVID-19. »

La cérémonie des Emmy Awards de l’année dernière n’a pas pu avoir lieu en personne en raison de la pandémie de coronavirus. Au lieu de cela, l’événement, organisé par Jimmy Kimmel, s’est déroulé virtuellement.

73e Emmy Awards, dimanche 19 septembre, 8/7c, CBS

