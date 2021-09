Les Emmys 2021 sont revenus à la normale… en quelque sorte

Après l’une des nombreuses pauses publicitaires lors des Emmy Awards de dimanche soir, l’animateur Cedric the Entertainer a accueilli le public avec la devise officieuse de l’émission. “Nous sommes de retour!” annonça-t-il avec assurance. “… Je crois”, ajouta-t-il alors, incertain. Dans une seule blague pas tout à fait, le MC a réussi à capturer les deux côtés de l’émission. D’une part, les Emmys ont été un retour triomphal aux remises de prix comme d’habitude, permis par les tests et les vaccins ; d’autre part, revenir à la normale un an et demi après une pandémie qui fait toujours rage est plus facile à dire qu’à faire.

La cérémonie de l’année dernière a réussi à transformer des citrons extrêmement acides en limonade socialement distante, tirant parti de la technologie et de l’humilité en une célébration atténuée du pouvoir de la télévision d’unir et d’apaiser dans les moments difficiles. Cette année a vu le retour de nombreux clichés de remise de prix, même si, après une longue absence nous a aidés à apprécier la pompe et les circonstances, il peut être plus charitable de les appeler traditions sacrées. Il y avait un tapis rouge ; il y avait des morceaux guindés et scénarisés; il y avait des discours trop longs interrompus par la musique diffusée dans la même pièce que l’orateur. Les honneurs ont même duré 15 minutes au fil du temps, et il n’y a rien de plus classique que cela.

Les choses étaient peut-être plus proches de la normale qu’elles ne l’étaient en 2020, mais elles étaient à peine revenues au statu quo. Plutôt que l’auditorium principal du Microsoft Theatre de Los Angeles, l’Académie a occupé un espace beaucoup plus petit dans son lieu habituel, organisant une foule considérablement réduite autour d’une série de tables. L’effet était positivement intime et rappelait les Golden Globes, une affaire généralement plus clubbier et plus bruyante que les grands rassemblements des Emmys et des Oscars. (C’est peut-être pour le mieux, étant donné que les Golden Globes eux-mêmes sont hors des ondes jusqu’à nouvel ordre.) Mis à part la capacité réduite, il y avait d’autres rappels que tout n’était toujours pas comme avant. De nombreux acteurs et équipes de The Crown ont accepté leurs récompenses à distance depuis le Royaume-Uni, car les voyages internationaux au milieu de la production ne sont pas une tâche facile; ceux qui marchaient sur le tapis avaient peut-être été démasqués, mais le personnel autour d’eux avait le visage entièrement couvert.

Pour sa part, Cedric the Entertainer a fait de son mieux pour offrir un sens de l’amusement à l’ancienne. Parcourant consciencieusement les mouvements, du numéro musical au monologue en passant par la modération d’un sketch du groupe de soutien «No Emmy Club», le comédien lui-même était un départ bienvenu de la norme croissante des remises de prix: après des années de réseaux à vélo à travers des hôtes de fin de soirée avec un occasionnel L’aide d’Amy Poehler et de Tina Fey, une actrice et comédienne de 57 ans avec des décennies d’expérience a compté comme une bouffée d’air frais. (CBS a peut-être senti que James Corden, qui a ancré les Grammys et les Tonys au cours des dernières années, pourrait profiter d’une pause.) Le choix du casting s’est peut-être avéré plus nouveau que les résultats réels, mais Cedric était un rappel bienvenu que les réseaux ont plus d’options que quiconque est tous les soirs à 23h.

2020 a également vécu dans les discours de nombreux présentateurs, qui ont poursuivi la poussée en faveur de la représentation raciale qui était le principal enseignement d’Hollywood des manifestations de l’année dernière. (Bien que d’autres formes de plaidoyer aient également fait leur apparition ; America Ferrera, Sarah Paulson et Jennifer Coolidge ont toutes fait des blagues sur l’écart de rémunération et d’opportunités entre les sexes.) Mais au fil de la nuit, une telle rhétorique du président de l’Académie Frank Scherma a commencé à contraster inconfortablement avec la liste des gagnants. Le soir même où RuPaul est devenu la personne de couleur la plus décorée de l’histoire des Emmys, Michaela Coel a remporté le prix de l’écriture exceptionnelle pour une série limitée et Debbie Allen a reçu le prix du Gouverneur pour l’ensemble de ses réalisations, tous les gagnants par intérim étaient blancs, tandis que d’excellentes séries comme The Underground Railroad sont restées complètement méconnues. Au moins, les Emmys auront une chance de faire mieux l’année prochaine, lorsque le créateur et le casting de Reservation Dogs pourront passer de présentateurs à nominés. S’ils ne le font pas, cela nous dira tout ce que nous devons savoir.

Au lieu de cela, les prix eux-mêmes se sont regroupés autour d’une poignée de favoris, parmi lesquels Ted Lasso et The Crown. (Le Queen’s Gambit et Mare of Easttown ont partagé les distinctions de la série limitée, un témoignage – avec sa promotion au prix final de la soirée – à quel point cette catégorie est devenue encombrée.) Presque aucune de ces émissions n’a fait de la pandémie une partie de leur texte. ; plutôt, leur appel était enraciné dans l’air du temps sans reconnaître directement sa cause. Après que Schitt’s Creek ait dominé les prix 2020 avec un balayage historique, Ted Lasso a continué à montrer un appétit pour l’élévation en ces temps chaotiques. Et tandis que Hamilton a peut-être battu le Bo Burnham ouvertement angoissé: Inside for Outstanding Variety Special (Pré-enregistré), la star Renée Elise Goldsberry a tenu à souligner le divertissement comme moyen de connexion entre tant d’isolement.

Les trois grands gagnants des catégories étaient issus des services de streaming, eux-mêmes un changement sismique accéléré par une pandémie qui a fait monter en flèche les abonnements, au moins pendant un certain temps. HBO proprement dit a bien fait avec Mare of Easttown, mais le service sœur HBO Max a eu une performance étonnamment forte avec Hacks, qui a valu des prix d’écriture et de réalisation en plus d’un prix attendu, sinon moins bien mérité, pour l’actrice principale Jean Smart. Pendant ce temps, Ted Lasso a déjà valu à ses scénaristes et stars un beau salaire pour la prochaine saison 3, un signe matériel de son importance pour Apple TV+. En 2020, le nouveau service a fait une petite percée avec la victoire de Billy Crudup pour The Morning Show. Cette année, il a été l’un des plus grands vainqueurs de la soirée.

Mais les guerres de streaming sont à l’intérieur du baseball. Pour tous les autres, il y a le confort familier de regarder des personnes célèbres respirer le même air raréfié pendant quelques heures, même si certains, comme le présentateur inaugural Seth Rogen, ne semblaient pas trop heureux à ce sujet. (Honnêtement, je ne pouvais pas dire si l’indignation de Rogen d’avoir été dupé dans un événement en salle était réelle ou fausse, si proche de nombreuses conversations que j’ai eues ces derniers mois.) Les Emmys n’étaient pas la première remise de prix à faire un retour modifié aux activités normales ; MTV vient de diffuser les VMA la semaine dernière, mettant en place un calendrier de célébrités bien rempli qui comprenait un Met Gala hors cycle. Mais grâce au cadre étrange et de plus en plus obsolète du calendrier télévisé d’automne, les Emmys ont été la première grande cérémonie de remise de prix à suivre les étranges et polarisants Oscars de cette année. Nous ne savons pas encore si cette cérémonie renversera la baisse accélérée des cotes d’écoute incarnée par ces Oscars. Pourtant, ils ont essayé, du mieux qu’ils le pouvaient, de nous donner une partie de ce que les émissions pandémiques de fortune ne pouvaient pas. Même s’ils font un grand pas vers l’avenir, les Emmys tentent de revenir dans un passé récent.