Les Emmys 2021 voient Lorne Michaels se souvenir de Norm Macdonald après la victoire de “SNL”: “Il représentait le monde” pour le peuple

Lorne Michaels parle de l’impact que Norm Macdonald a eu sur lui non seulement en tant qu’ami de confiance, mais aussi en tant qu’incontournable dans le monde de la comédie et de la télévision.

“Je pense qu’il représentait le monde pour les gens là-bas”, a déclaré le showrunner de “Saturday Night Live” aux journalistes dans une salle de presse virtuelle après que l’émission ait consolidé sa victoire aux Emmys pour une série de sketchs de variétés exceptionnelle dimanche.

“Je peux vous dire d’après le nombre de personnes dont j’ai entendu parler, le nombre de personnes qui sont allées parler de Norm, nous avons tous eu, vous savez – quand vous travaillez avec quelqu’un pendant autant d’années et qu’il vous fait rire et vous savez qui ils sont en tant que personne et en tant qu’ami, je pense que Norm était l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais connues », a poursuivi Michaels, avant de plaisanter, « et parce qu’il est canadien, je les ai corrigés. là-bas dans le top cinq.”

NORM MACDONALD SE RAPPELLE PAR LE MONDE DE LA COMEDIE : « IL ÉTAIT DANS UNE LIGUE COMPLÈTE À SON PROPRE »

L’ancien ‘SNL’ est décédé mardi à la suite d’une bataille privée contre le cancer qui a duré près de 10 ans. (Photo de Greg Doherty/.)

Macdonald, décédé mardi à l’âge de 61 ans après une bataille privée contre le cancer, a connu une carrière légendaire dans le showbiz qui comprenait une course de cinq ans sur “SNL” et il a utilisé son expérience dans d’autres rôles à la télévision et au cinéma, y ​​compris des films comme “Billy Madison” et plus récemment dans des émissions de télévision comme “The Orville”.

Michaels a déclaré que le comédien stand-up était l’incarnation ambulante d’un homme avec le plus grand respect pour son métier et le temps des autres.

NORM MACDONALD: UN COUP D’OEIL SUR LES MOMENTS DE FIN DE NUIT LES PLUS DRLES DU COMÉDIEN ‘SNL’ – ET PLUS

“C’était une sorte de – quand il était au spectacle, j’étais toujours impressionné par le temps qu’il pouvait mettre pour raconter une blague et combien de temps il pouvait faire une pause avant de raconter une autre blague et de laisser le – il n’a jamais flatté, savez-vous ce que je veux dire?”, A déclaré Michaels à propos de l’héritage durable de Macdonald.

Norm Macdonald est vu lors du sketch “Weekend Update” sur “SNL” le 12 avril 1997. (Photo de: Mary Ellen Matthews/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

“Il n’a jamais – il allait toujours le faire comme il le voulait”, a-t-il poursuivi. “Et si vous attendiez, vous étiez vraiment heureux de l’avoir fait. Je peux donc appeler cela de l’intégrité, mais l’intégrité a probablement été mentionnée 50 fois ce soir, mais il avait de l’intégrité.”

Après sa populaire émission sur “SNL”, Macdonald avait une sitcom intitulée “Norm” qui s’est déroulée de 1999 à 2001.

Au cours d’un épisode mémorable, Macdonald commence un nouveau travail et est présenté à ses collègues. Quelques instants plus tard, il demande à un collègue de faire attention à l’un de ses clients alors qu’il se dirige vers le déjeuner, modifiant visiblement l’horloge sur le mur pour refléter une heure beaucoup plus tard dans la journée alors qu’il sort du bureau.

Nate Day de Fox News a contribué à ce rapport.