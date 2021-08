Les Emmys apportent des changements majeurs à la remise des prix de septembre

Les Emmy Awards seront un peu différents cette année. Les Emmys, qui auront lieu en septembre, auront moins d’invités que les années précédentes. Selon The Hollywood Reporter, la Television Academy a annoncé mardi qu’elle limiterait le nombre de nominés qui seraient autorisés à assister à la cérémonie par prudence au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours.

Mardi, l’Académie de la télévision a déclaré qu’« après des discussions avec des experts en santé et sécurité », elle a décidé de limiter le nombre de personnes qui seront autorisées à assister à la prochaine cérémonie. Avec ces directives, les équipes nominées de trois ou plus seront limitées à quatre billets par nomination. Quant à savoir qui pourra assister à l’événement en personne, l’Académie de la télévision laisse cela aux nominés respectifs pour déterminer. Dans son annonce, l’Académie a déclaré: “Malheureusement, cela signifie que tous les nominés ne pourront pas assister aux prix de cette année.”

Bien que cela n’ait pas un grand impact en ce qui concerne les nominations d’acteurs, cela affectera certainement ceux qui travaillent dans les coulisses d’émissions telles que The Crown, Ted Lasso et Saturday Night Live, qui ont toutes remporté de nombreuses nominations à travers le Conseil. Bon nombre de ces émissions, et en particulier les émissions de fin de soirée, ont des équipes de rédaction plus importantes qui sont généralement nominées pour les prix. En conséquence, ils seront contraints de réduire leurs dépenses et devront décider qui parmi les nominés pourra assister en personne à la remise des prix.

Ce n’est pas le seul changement que l’Académie de la télévision met en œuvre pour la cérémonie. Toutes les cérémonies des Emmy Awards auront désormais lieu sur le pont de l’événement à LA Live, situé derrière le Microsoft Theater. Cela permettra à l’Académie d’utiliser des sièges « intérieurs/extérieurs » afin de fournir des sièges socialement distants. Dans la déclaration de la Television Academy sur ces changements, ils ont noté qu’ils effectuaient ces mises à jour des cérémonies à la lumière de la quantité croissante d’infections au COVID-19 au milieu de la montée de la variante delta.

“La santé et la sécurité de nos candidats sont d’une importance primordiale”, a déclaré l’Académie de la télévision. “Les conversations sont en cours et nous fournirons de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles.” Ces changements n’affecteront pas seulement les Primetime Emmy Awards, mais aussi les Creative Arts Emmys. Les Emmy Awards auront lieu le 19 septembre et les Creative Arts Emmys auront lieu les 11 et 12 septembre.