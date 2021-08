Les Emmys tentent de réserver les débuts de Harry et Meghan à Hollywood: rapport .

Les patrons des Emmy Awards essaieraient apparemment de faire en sorte que le prince Harry et Meghan Markle fassent leurs débuts à Hollywood lors de la cérémonie du mois prochain – et même remettent un prix.

“Les Sussex sont très demandés – ce serait leur première apparition sur le tapis rouge depuis le Megxit et leur déménagement californien à temps plein”, a déclaré une source de LA TV au Sun à propos de l’apparition espérée.

Les exilés royaux seront déjà au centre des récompenses, car leur télé-révélation dévastatrice avec Oprah Winfrey a été nominé pour la série ou le spécial de non-fiction hébergé exceptionnel.

“Oprah prévoit d’assister à la soirée, ce qui pourrait les aider à y arriver”, a déclaré la source du Sun.

Il n’était pas clair si le duc et la duchesse de Sussex – désormais basés en permanence en Californie – avaient accepté l’invitation à assister à la cérémonie du 19 septembre, a souligné le média.

Markle, qui a eu 40 ans mercredi, était une actrice de la série télévisée “Suits” lorsqu’elle a rencontré pour la première fois son futur mari royal. Mais ce n’est que récemment qu’elle a donné naissance au deuxième enfant du couple, la fille Lilibet, en juin.

Une source a déclaré qu’Oprah Winfrey assister à la cérémonie pourrait être utile pour persuader le prince Harry et Meghan Markle de venir. Harpo Productions/Joe Pugliese via .

Le père éloigné de la duchesse, Thomas Markle, 77 ans, a remporté trois Emmy Awards au cours de sa carrière à Hollywood en tant que directeur de l’éclairage, a noté The Sun.

En plus de la remise des prix elle-même, le couple recevra “certainement” une “invitation VIP” aux célébrations organisées plus tard par Netflix, le service de streaming avec lequel ils ont signé l’un de leurs nombreux accords récents avec beaucoup d’argent.

“Netflix sait que des photos d’eux avec de grands noms hollywoodiens seraient d’énormes relations publiques”, a déclaré la source de The Sun.

Les Emmy Awards 2021 seront organisés par Cedric the Entertainer au Microsoft Theater de Los Angeles.

“Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special” est l’un des cinq nominés pour la série de non-fiction hébergée exceptionnelle ou le prix spécial.

La cérémonie des Emmy Awards de cette année a lieu le 19 septembre et est animée par Cedric the Entertainer.Jennifer Lourie/WireImage

C’est contre « My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman », « Stanley Tucci : Searching For Italy », « United Shades of America With W. Kamau Bell » et « Vice ».

Les représentants des Sussex ainsi que de la Television Academy n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.