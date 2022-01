Les emoji de Chrome seront bientôt plus nets et prendront moins de place

À venir dans Chrome 98

Beaucoup d’entre nous ont rejeté les emoji comme une mode lorsqu’ils ont commencé à apparaître il y a quelques années, mais nous sommes ici en 2022 et les emoji sont de plus en plus le seul moyen pour moi de communiquer avec les gens. Pourquoi dire « oui, je vais regarder ça » quand vous pouvez simplement envoyer une photo d’yeux loufoque ? Votre communication emoji passera au niveau supérieur dans Chrome 98, avec des lignes plus nettes et des fichiers de plus petite taille. Vous pouvez les consulter dès aujourd’hui dans la nouvelle version bêta.

Jetez un œil à l’image ci-dessus. L’ensemble de gauche utilise un nouveau format de police que Google appelle COLRv1, et celui de droite utilise le bitmap traditionnel. Google a conçu le nouveau format pour prendre en charge des « définitions de glyphes » plus puissantes comme les dégradés et les transformations, et il peut réutiliser les contours existants pour plusieurs emoji individuels. Le résultat est que les emoji dans COLRv1 semblent plus nets que les bitmaps standard. C’est clair dans l’exemple d’image.

COLRv1 s’adapte à des tailles plus grandes, de sorte que les emoji auront une meilleure apparence sur le Web avec des polices de grande taille. Même avec une qualité supérieure, COLRv1 rendra les emoji beaucoup plus petits, environ un cinquième de la taille tout en offrant une plus grande fidélité. COLRv1 sera disponible dans Chrome 98 à la fois sur le bureau et sur Android, qui est maintenant en version bêta. Vous pouvez le tester à l’aide de cette démo créée par l’équipe de développement Chrome. Il devrait être inclus dans la version stable de Chrome d’ici quelques semaines. Profitez. ??

