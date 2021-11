Les emojis atteignent les états d’Instagram dans sa nouvelle mise à jour | La technologie

La nouvelle fonctionnalité d’Instagram émule un certain programme qui a connu son essor dans les années 2000, nous parlons de MSN Messenger.

Les émojis ont réussi à avoir une certaine pertinence dans notre vie de tous les jours. Et, est-ce que la manière dont nous les utilisons permet de tenir des conversations à travers ces petits cercles aux visages différents qui véhiculent des émotions.

Actuellement, presque toutes les applications intègrent des emojis, bien que certaines aient poussé cette intégration un peu plus loin. Instagram semble faire partie de ce dernier groupe d’applications et il le fait grâce à l’intégration d’états avec des emojis.

La nouvelle mise à jour, qui n’est malheureusement pas encore disponible pour tout le monde, a réussi à inclure des emojis dans la biographie de l’utilisateur. Ces emojis ont un sens.

Ce qui a été vu grâce à la capture d’un utilisateur de Twitter, c’est que, par exemple, l’icône porte-documents signifie que la personne est au travail. Bien sûr, il y a aussi plus comme l’icône interdite et cela implique que l’on est occupé.

Qu’est-ce que c’est que le statut sur instagram, si c’est évident je vais mettre pic.twitter.com/fkxyVaS19I – valeur (@ Valentosi19) 11 novembre 2021

Ces nouveaux états ne dureront pas éternellement, en fait, ils semblent fonctionner de la même manière que les histoires Instagram. Et ils ne dureront que vingt-quatre heures dans le profil, ils serviront donc de moyen de notifier l’occupation actuelle de l’utilisateur.

La vérité est que ces états ont un certain facteur nostalgique et, pour les plus anciens, ils peuvent venir rappeler ceux de MSN Messenger. Bien sûr, ils ne sont que quelque chose d’ornemental et non fonctionnel, car pour connaître le statut de la personne, vous devez entrer le profil de l’utilisateur.

Ce qu’il semble, c’est qu’Instagram teste certaines fonctionnalités de son application car, comme nous l’avons déjà dit, les états avec des emojis n’apparaissent pas dans les profils de tous les utilisateurs.

En fait, il semble que seules quelques personnes profitent de cette nouvelle fonctionnalité sur Instagram. Nous devrons attendre pour savoir s’ils finissent par atteindre tous les utilisateurs.