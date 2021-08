Les emplois créés grâce aux programmes KVIC ont bondi de près de 4 % au cours de l’exercice 21 ; 97% des emplois générés par les industries villageoises

Malgré Covid, KVIC avait enregistré son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré au cours de l’exercice 21.

Compétences, travail, talent pour les MPME : L’emploi estimé généré par Khadi and Village Industries Commission (KVIC) au cours de l’exercice 21 s’élevait à 1,58 crore – en hausse de 3,8 % par rapport à 1,52 crore au cours de l’exercice 20 et à 7,9 % par rapport à 1,46 crore au cours de l’exercice 19, selon les données partagées par le ministre des MPME Narayan Rane en Lok Sabha jeudi. Sur 1,58 crore d’emplois au cours de l’exercice 21, près de 97% d’emplois – 1,53 crore ont été générés / maintenus par les industries du village, tandis que les 4,97 emplois restants ont été créés / maintenus par le programme Khadi. Le ministre a noté que la mise en œuvre de programmes tels que le programme de subventions liées au crédit PMEGP et d’autres dans le cadre de Gramodyog Vikas Yojana, notamment Honey Mission, Kumbhar Sashaktikaran Programme, Leather craft Artisans Empowerment Programm, Khadi Vikas Yojana, et Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries a contribué à stimuler emploi sous KVIC.

Par exemple, dans le cadre du PMEGP, environ 7 micro-entreprises lakh ont été aidées à fournir des emplois à environ 57 lakh personnes depuis sa création au cours de l’exercice 2009 jusqu’au 30 juin 2021. Le programme visait à créer des emplois en créant des micro-entreprises dans le secteur non agricole. en offrant des crédits allant jusqu’à Rs 25 lakh dans le secteur manufacturier et Rs 10 lakh dans le secteur des services, avec une subvention monétaire de 15 à 35 % pour différentes catégories.

Malgré Covid, KVIC a signalé en juin de cette année son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré au cours de l’exercice 21, car il a enregistré une croissance de 7,71 % de son chiffre d’affaires annuel brut à 95 741,74 crores de Rs contre 88 887 crores de Rs au cours de l’exercice 20, a déclaré la commission dans un communiqué du MPME. Ministère. Selon KVIC, la production globale des secteurs du khadi et de l’industrie villageoise au cours de l’exercice 21 a connu une croissance de 101 pour cent par rapport à l’exercice 16, tandis que les ventes brutes au cours de cette période ont augmenté de 128,66 pour cent. La commission a déclaré que la croissance était due au lancement du portail électronique Khadi, des masques Khadi, des chaussures Khadi, de la peinture Khadi Prakritik, des désinfectants pour les mains Khadi, etc., de la mise en place d’un nombre record de nouvelles unités PMEGP, de nouveaux clusters SFURTI, de la poussée du gouvernement aux accords de Swadeshi et de KVIC avec les forces paramilitaires pour la fourniture de provisions.

Pendant ce temps, pour protéger la marque verbale et la marque « khadi » dans le monde, KVIC a déclaré le mois dernier avoir obtenu des enregistrements de marque « khadi » dans trois autres pays : le Bhoutan, les Émirats arabes unis et le Mexique. Selon le ministère des MPME, des demandes de marques similaires sont en instance dans 40 autres pays, dont les États-Unis, le Qatar, le Sri Lanka, le Japon, l’Italie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Brésil, etc. Le nombre total de pays où la marque Khadi a été obtenu est passé de six, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie, la Russie, la Chine et l’UE à neuf maintenant.

