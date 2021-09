Les emplois de bureau traditionnels de 9 à 5 sont « risqués de disparaître » ⋆ .

L’avenir du travail peut sembler très différent. (Photo : ./iStockphoto)

Les restrictions causées par la pandémie ont montré à beaucoup d’entre nous qu’il existe une nouvelle façon de travailler.

Qu’il s’agisse de débattre de l’opportunité de retourner au bureau ou de la conversation en cours sur la semaine de travail de quatre jours, de nombreux travailleurs sont enthousiasmés par la possibilité de changement.

En conséquence, le travail de bureau de 9 à 5 risque de disparaître alors que les travailleurs recherchent des moyens plus flexibles de gagner leur vie après Covid, ont averti des chercheurs.

Ce ne sont pas seulement les employés qui cherchent à faire de grands changements.

Selon un rapport du Future of Work Institute (FoWI), les patrons cherchent de plus en plus à abandonner le personnel à temps plein au profit de travailleurs de concert qui peuvent effectuer des missions sur appel.

Le rapport, qui examine les changements dans le paysage du travail après la pandémie, examine combien de personnes contraintes au travail hybride ou entièrement à distance chercheront à éviter de revenir à la routine du lundi au vendredi une fois les bureaux rouverts.

«Ce mois-ci, de nombreux lieux de travail chercheront à ramener du personnel au bureau pour la première fois depuis mars de l’année dernière», déclare Alok Alstrom, fondateur de FoWI.

“Beaucoup de gens se seront habitués à la flexibilité et aux divers avantages que peut apporter le travail à domicile, et nous pensons qu’ils ne seront pas prêts à les abandonner si facilement.”

La recherche a identifié « un nouveau paradigme » pour le travail professionnel traditionnel depuis l’adoption mondiale du travail à distance.

Le rapport indique que les entreprises ont été obligées de “repenser leurs espaces de travail, leurs bassins de talents et les compétences qu’elles recherchent dans les talents”.

« En déplaçant leurs lieux de travail vers des bureaux à domicile », poursuit l’étude, « de nombreux employeurs trouvent de nouvelles opportunités en complétant leurs besoins en ressources avec des indépendants et du travail occasionnel. Les travailleurs suivent également cette tendance.

“Nous avons déjà vu comment les modèles commerciaux peuvent être bouleversés du jour au lendemain, il est donc naïf de penser que tous les lieux de travail redeviendront exactement comme avant”, ajoute M. Alstrom.

“Plutôt que d’être obligé de travailler huit heures par jour du lundi au vendredi, l’économie des concerts signifie que les gens peuvent prendre des missions ou des concerts quand ils le souhaitent et les terminer dans le délai de leur choix.”

Les données de la principale plate-forme mondiale AppJobs montrent que l’économie des concerts au Royaume-Uni est en passe d’augmenter de 300 % en trois ans.

Selon le site Web, qui aide les travailleurs à trouver des postes rémunérés à l’aide de plusieurs applications, au cours des six premiers mois de cette année, ils ont constaté une augmentation de 23% du nombre de personnes se connectant aux opportunités.

L’économie des concerts est un mode de travail flexible dans lequel les gens sont payés pour chaque « concert » qu’ils exécutent, plutôt qu’un taux journalier ou horaire spécifique.

Cela signifie qu’ils peuvent travailler sur diverses applications en effectuant différents travaux et à un moment qui leur convient.

Selon une étude de l’Université du Hertfordshire, entre 2016 et 2019, la main-d’œuvre de l’économie des concerts au Royaume-Uni a doublé avec un adulte travaillant sur 10 utilisant les plateformes de l’économie des concerts en 2019.

Cependant, le travail dans l’économie des petits boulots s’accompagne également de son lot de problèmes et peut perpétuer les inégalités préexistantes.

C’est un mode de travail précaire et instable, qui peut conduire à des niveaux exagérés d’anxiété et de dépression chez les travailleurs.

Les critiques de l’économie des petits boulots – y compris beaucoup de ceux qui y travaillent – ont également cité le manque de salaire régulier, d’avantages sociaux ou de congés de maladie comme étant une exploitation.

Cependant, d’autres disent que la flexibilité accrue pourrait offrir une liberté aux personnes qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leurs heures et leurs horaires de travail.

M. Alstrom déclare : « Partout dans le monde, les gens ressentent un stress et une anxiété accrus concernant les environnements de travail, la disponibilité « toujours active » et l’équilibre entre la garde des enfants et les exigences du travail.

Plus de travail



«Alors que nous entrons dans l’ère post-pandémique, ils demanderont probablement plus d’équilibre dans leur charge de travail ou des modèles de lieu de travail hybrides qui leur permettront de travailler à domicile et au bureau.

“S’ils ne peuvent pas y parvenir, cela signifiera inévitablement qu’ils choisiront des concerts plutôt qu’une carrière traditionnelle.”

Les employeurs peuvent également voir des avantages, le rapport ajoutant: «Les lieux de travail pour cols blancs ont la possibilité de tirer parti des aspects clés de l’économie des concerts en accédant aux meilleurs talents pour constituer un bassin de main-d’œuvre contingente.

“Ces pools de travailleurs qualifiés à la demande peuvent être des atouts précieux pour des projets spéciaux ou pour répondre à des besoins spécifiques au sein d’une équipe traditionnellement employée à des moments critiques.”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



