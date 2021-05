Les emplois permanents augmentent à mesure que les employeurs adoucissent les salaires et les avantages des travailleurs à la demande dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre ⋆ .

Nul doute que l’économie des petits boulots est toujours à la mode et en croissance.

Mais de nombreux pigistes, entrepreneurs et travailleurs temporaires, qui peuvent être fatigués de toutes les bousculades, de l’instabilité et des maigres avantages, se tournent vers des emplois plus traditionnels alors que l’économie rouvre après plus d’un an de fermetures de COVID-19, selon les données fédérales.

Et avec de graves pénuries de main-d’œuvre qui gomment les engrenages du commerce, il n’y aura peut-être jamais de meilleur moment pour passer à une carrière moins nomade.

C’est parce que les entreprises augmentent les salaires, adoucissent les avantages sociaux et permettent à de nombreux employés de travailler à domicile après que de telles installations à distance se soient déroulées sans heurts pendant la pandémie, atténuant un avantage clé des emplois de concert.

Les emplois permanents augmentent à mesure que les employeurs adoucissent les salaires et les avantages des travailleurs à la demande en raison de pénuries de main-d’œuvre

Le nombre d’Américains employés par le biais de services d’aide temporaire a chuté de 111 000 en avril, deuxième en importance sur les records datant de 1990, selon les chiffres du ministère du Travail. La première a été la perte de 948 000 travailleurs temporaires alors que la pandémie a bouleversé l’économie un an plus tôt.

Bien que la raison du déclin du mois dernier ne soit pas claire, il semble que de nombreux intérimaires ont été convertis en employés permanents ou ont quitté leurs concerts pour des emplois permanents, explique Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s Analytics.

«Si (les entreprises) se sentent bien dans l’avenir, elles compteront moins sur l’aide temporaire et davantage sur les travailleurs à plein temps», dit Zandi.

En effet, de février à avril, le nombre de travailleurs à temps partiel a également baissé de 85 000 à 25,5 millions tandis que les rangs des travailleurs à temps plein ont bondi de 1,3 million à 125,6 millions, selon les chiffres de Moody’s et du ministère du Travail.

L’augmentation du nombre de travailleurs permanents et à temps plein représentait un point positif dans un rapport sur l’emploi par ailleurs décevant qui totalisait 266 000 gains de masse salariale, bien en deçà des près de 1 million prévus.

Le déficit de travailleurs a probablement également contribué à la baisse du nombre de travailleurs temporaires, nombre d’entre eux refusant d’accepter des affectations à court terme.

Les économistes ont surtout relevé les modestes avancées de la pénurie de main-d’œuvre, de nombreux chômeurs préférant continuer à bénéficier de prestations de chômage améliorées et d’autres s’occupant d’enfants ou de parents malades. En fait, le déficit de travailleurs a probablement également contribué à la baisse du nombre de travailleurs temporaires, beaucoup refusant d’accepter des affectations à court terme, explique Lori Gajdzik, directrice de succursale d’une franchise Express Employment Professionals à Crystal Lake, dans l’Illinois.

L’histoire continue

L’été dernier et au début de cette année, le bassin de travailleurs temporaires envoyés par les agences de recrutement a bondi de 100000 ou plus par mois, signe que les entreprises affichaient une augmentation des ventes dans un contexte de réouverture économique ou de vaccination en hausse. Pourtant, beaucoup hésitaient à recruter des travailleurs à temps plein alors que les perspectives de reprise étaient incertaines.

Maintenant que le pays approche rapidement de l’immunité des troupeaux et devrait être entièrement rouvert d’ici juillet, de plus en plus d’employeurs cherchent à conserver des employés qualifiés à long terme, en particulier lorsqu’ils sont confrontés à de graves pénuries de main-d’œuvre, affirment les responsables du personnel et les économistes.

‘Emmener les bons talents là où ils le voient’

Ils sautent clairement sur l’opportunité d’embaucher », dit Gajdzik. «Ils emmènent les bons talents là où ils le voient.»

Jusqu’à présent cette année, les clients ont converti 132 des travailleurs temporaires placés par Express en leurs propres employés permanents, contre 96 au cours de la même période en 2019 et le plus récent, dit Gajdzik.

«Le rythme auquel les employeurs choisissent de convertir les travailleurs temporaires en travailleurs à temps plein s’est accéléré à un rythme que je n’avais pas vu depuis des années», déclare Amy Glaser, vice-présidente principale de la société de recrutement Adecco.

Beaucoup de conversions se produisent dans les emplois de fabrication, d’entrepôt, de centre d’appels et de bureau administratif, disent Gajdzik et Glaser.

Ruben Alvarado, de Marengo, Illinois, a perdu son emploi dans la fabrication d’équipements pour l’industrie de la fracturation pétrolière et gazière il y a 10 jours lorsque le fabricant a déménagé au Texas.

«Je pensais qu’il faudrait un certain temps pour trouver un autre emploi et je passerais par (affectations temporaires)», dit Alvarado, 29 ans.

Staffing Industry Analysts, une firme de recherche, a estimé que jusqu’à 30% de la main-d’œuvre est composée de personnes qui effectuent des travaux en sous-traitance au moins une partie du temps.

Au lieu de cela, il a travaillé comme opérateur de machine d’usine informatisée temporaire chez un fabricant de chariots élévateurs pendant une semaine seulement avant d’être embauché pour faire le même travail qu’un employé permanent avec une augmentation de salaire de 15%.

«Juste une semaine et j’ai été embauché tout de suite», dit-il.

Les cols blancs en bénéficient également.

Une entreprise de technologie de l’information a transformé environ un quart de ses quelque 500 travailleurs contractuels en employés permanents à temps plein après que d’autres entrepreneurs sont partis pour prendre des emplois permanents dans des entreprises concurrentes, a déclaré Michael Smith, PDG mondial de Randstad Sourceright, une société de recrutement.

Smith dit qu’il est trop tôt pour déclarer qu’un passage à plus long terme des travailleurs occasionnels aux travailleurs permanents est en cours. Staffing Industry Analysts, une firme de recherche, a estimé que jusqu’à 30% de la main-d’œuvre est composée de personnes qui effectuent des travaux en sous-main au moins une partie du temps. Le travail a déclaré que la proportion de personnes qui effectuent un travail occasionnel en tant que travail principal est beaucoup plus faible, à environ 10%.

Après avoir travaillé comme consultante en marketing pendant trois ans, Krista Canfield McNish de San Francisco a pris un emploi permanent à la fin de l’année dernière en tant que stratège marketing et communication pour une société de capital-risque. Elle préférait la flexibilité qu’offrait son entreprise de conseil, notant que les avantages et le salaire régulier d’un poste permanent ne l’avaient pas influencée.

«Il y a la possibilité de dire:« Je veux travailler ces heures et non ces heures. Je veux prendre ces projets et non ces projets », dit-elle. Elle aimait également «emmener votre bureau où que vous soyez», y compris en Arabie saoudite.

Elle a accepté le poste, dit-elle, car elle était ravie de travailler avec un groupe diversifié de cadres et les différentes startups dans lesquelles son entreprise investit.

Bonus, augmentations pour les travailleurs permanents

Les employeurs déploient de plus grands efforts pour attirer des travailleurs permanents, et nombre d’entre eux offrent des primes à la signature aux employés de la restauration et du commerce de détail.

La rémunération totale des travailleurs américains a augmenté de 0,9% au premier trimestre, le gain le plus important en plus de 13 ans, selon l’indice du coût de l’emploi du travail.

Les pigistes et les entrepreneurs ne reçoivent généralement pas de soins de santé, 401 (k), vacances et autres avantages. Les employés temporaires inscrits sur les listes de paie des sociétés de placement reçoivent généralement de tels avantages, bien qu’ils ne soient souvent pas aussi solides que ceux que reçoivent les employés permanents.

Les entreprises, quant à elles, offrent aux travailleurs permanents plus de flexibilité, un argument de vente pour les milléniaux qui, autrement, pourraient préférer les emplois en poste. Une enquête menée par Gartner auprès des responsables des ressources humaines de 130 entreprises en décembre a révélé que 90% prévoient de laisser les employés travailler à distance au moins une partie du temps, même après la vaccination d’une grande partie de la population.

