Les employés d’Activision Blizzard organisent un débrayage appelant à la démission du PDG Bobby Kotick

Environ 150 employés d’Activision Blizzard se sont rassemblés devant les bureaux de Blizzard à Irvine, en Californie, hier, pour protester contre le PDG de la société, Bobby Kotick, à la suite d’allégations d’inconduite formulées dans un récent rapport du Wall Street Journal.

Les employés se sont réunis pour protester contre le rôle continu du dirigeant dans l’entreprise à la suite d’affirmations selon lesquelles le PDG aurait été directement informé de diverses allégations d’inconduite et de plaintes de harcèlement, y compris un incident d’agression sexuelle en 2016 à Sledgehammer Games qui a été réglé à l’amiable, mais Kotick l’a fait. pas informer le conseil d’administration d’Activision Blizzard à l’époque.

Le rapport fait également référence à un incident en 2006 où Kotick aurait menacé de faire tuer un assistant par messagerie vocale.

Activision a publié une déclaration défensive en réponse au rapport du WSJ qui fait référence à une « politique de tolérance zéro » récemment rédigée, apparemment à l’instigation de Kotick :

Alors que les actions d’Activision Blizzard s’effondrent ce matin, la société est sur la défensive. Dans une déclaration à Bloomberg, un porte-parole a déclaré que le WSJ « présente une vision inexacte et trompeuse » de la société et de Kotick et « ignore les changements importants ». pic.twitter.com/i37g1U26pv— Jason Schreier (@jasonschreier) 16 novembre 2021

L’ABK Workers Alliance, qui appelle à la démission de Kotick, a tweeté en réponse à la propre déclaration d’Activision :

Sous la direction de Bobby Kotick, la société a été accusée de mauvais traitements, de harcèlement sexuel, de viol et de menaces de mort proférées par Kotick lui-même. Le conseil d’administration est tout aussi complice s’il laisse passer ça. Il est plus que temps pour Bobby de se retirer. #EndAbuseInGaming #ABetterABK pic.twitter.com/4RYepNdDUc— ABetterABK 💙 Alliance des travailleurs d’ABK (@ABetterABK) 16 novembre 2021

Le rapport allègue des exemples de Kotick omettant de divulguer des enquêtes internes au conseil d’administration, et suggère également que l’e-mail controversé envoyé par Fran Townsend aux employés à la suite du procès pour inconduite et discrimination déposé en juillet de cette année – un que Kotick a par la suite décrit comme « ton sourd » – a en fait été rédigé par Kotick lui-même.

Ce dernier développement dans la situation actuelle d’Activision Blizzard intervient après que Jen Oneal a récemment démissionné de son poste de co-leader de Blizzard à la suite du départ de J. Allen Brack en août. Oneal et Mike Ybarra avaient été nommés co-dirigeants, bien que l’ancien patron de Vicarious Visions ait démissionné après seulement trois mois. Le rapport du WSJ suggère que son départ est dû au fait qu’elle a été payée moins qu’Ybarra malgré leur position commune et qu’elle a été « symbolisée, marginalisée et discriminée » dans l’entreprise.

Le conseil d’administration d’Activision Blizzard a publié une déclaration exprimant son soutien et sa confiance en Kotick, qui a suscité de nouvelles critiques, notamment de la part du patron de PlayStation, Jim Ryan.