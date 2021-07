Les employés d’Activision Blizzard organisent un débrayage pour soutenir le procès et protester contre le leadership actuel

Les employés d’Activision Blizzard organiseront un débrayage pour protester contre le leadership de l’entreprise et pour soutenir le procès intenté par l’État de Californie pour allégations de harcèlement et d’intimidation.

Le débrayage aura lieu demain, le 28 juillet, sur le campus de Blizzard à Irvine, en Californie.

Parallèlement à l’annonce du débrayage, les employés de l’entreprise ont publié une déclaration officielle avec une liste d’exigences à laquelle les dirigeants de l’entreprise doivent adhérer (merci, GI.biz).

Selon les employés, le débrayage peut être partiellement attribué aux déclarations d’Activision Blizzard la semaine dernière concernant le procès ainsi qu’aux commentaires faits par Frances Townsend dans un e-mail interne.

L’autre raison du débrayage est de se montrer solidaire des employés actuels et anciens à propos des histoires partagées, et parce qu’ils ne croient pas qu’ils sont valorisés en tant qu’employés en raison des paroles et des actions de la direction actuelle de l’entreprise.

Les demandes des employés appellent l’entreprise à améliorer les conditions de tous les employés, en particulier les femmes, les femmes transgenres, les femmes de couleur et d’autres groupes marginalisés.

Ils veulent mettre fin à l’arbitrage obligatoire dans les contrats des employés – actuels et futurs. Ces clauses, selon les employés, protègent les agresseurs et limitent la capacité des victimes à demander réparation.

La volonté d’améliorer les politiques d’entreprise en matière de recrutement et de promotion est également notée car, en l’état, les salariés déclarent que la représentation n’est pas prise en compte. Selon la liste de revendications, les pratiques actuelles ont conduit à des discriminations envers les groupes marginalisés et à des recrutements non équitables pour de nouveaux rôles par rapport aux hommes. Les salariés souhaitent une organisation Diversité, Équité & Inclusion formée au sein de l’entreprise afin d’améliorer la représentation à tous les niveaux.

Les employés souhaitent également que les données sur les salaires et la participation aux bénéfices soient rendues publiques par Activision Blizzard en ce qui concerne le sexe et l’origine ethnique dans l’entreprise. Selon les pratiques de l’entreprise, les groupes susmentionnés ne sont pas rémunérés ou promus équitablement.

Enfin, les employés souhaitent que l’organisation DE&I de l’entreprise embauche un tiers pour auditer la structure hiérarchique, le personnel de direction et le service des ressources humaines. Les employés déclarent que c’est « impératif », car cela permettra d’identifier comment le système actuel de l’entreprise a échoué en ce qui concerne le harcèlement des employés.

Le débrayage aura lieu de 10 h 00 à 14 h 00 Pacifique, et les manifestants demandent à ceux qui les accompagnent de faire un don à des organisations caritatives telles que Futures without Violence, Black Girls Code, RAINN, Girls Who Code, Women in Games International et Women In Animation.

En raison du climat actuel chez Blizzard, pratiquement tous les travaux sur World of Warcraft ont été interrompus et plus de 2 000 employés actuels et anciens ont signé une pétition condamnant la réaction d’Activision Blizzard au procès en Californie.