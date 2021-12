Les employés d’Activision Blizzard se retirent en solidarité avec le personnel licencié de Raven Software

Suite à l’annonce que 12 employés de Logiciel RavenL’équipe d’assurance qualité de l’équipe d’assurance qualité a vu ses contrats résiliés en « règle » – ce qui signifie qu’ils ont été licenciés sans sous-performance ou sans effectuer d’actions les ayant entraînés à être licenciés – de plus en plus d’employés de Raven Software ont rejoint un débrayage, faisant pression sur Activision Blizzard pour qu’il réembauche ceux qui ont été licenciés.

Selon le Washington Post, plus de 60 travailleurs ont quitté l’entreprise lundi, et la manifestation se poursuit toujours, les travailleurs n’indiquant aucune date fixe pour leur retour. Pas idéal pour Activision Blizzard, étant donné qu’il existe une toute nouvelle carte Call of Duty Warzone. Pire encore, les coupes surviennent après une période de cinq semaines d’heures supplémentaires menant au lancement de la nouvelle carte dans Warzone.

Et ce ne sont pas seulement les employés de Raven qui participent à l’action non plus – selon un tweet d’ABetterABK (dont vous avez peut-être entendu parler dans des rapports relatifs au scandale de harcèlement sexuel d’Activision Blizzard), ils sont rejoints par des travailleurs de QATX, QAMN , et Blizzard AQ. La force du nombre, et tout ça.

Les travailleurs qui soutiennent leurs collègues licenciés utilisent le hashtag #WeAreRaven pour attirer l’attention du public sur le débrayage.

« Nous soutenons leur droit d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations de manière sûre et respectueuse, sans crainte de représailles », a déclaré Activision Blizzard au Washington Post.

Activision a déclaré que les coupes étaient le résultat de la conversion de travailleurs auparavant temporaires en postes à temps plein, mais certains de ceux qui ont été licenciés ont apparemment dû déménager dans le Wisconsin, avec l’impression que le travail entrant serait cohérent avec le studio. En effet, certains d’entre eux se seraient vu promettre davantage de postes à temps plein avant d’être licenciés.

« Activision Publishing augmente son investissement global dans ses ressources de développement et d’exploitation », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous convertissons environ 500 travailleurs temporaires en employés à temps plein dans les mois à venir. Malheureusement, dans le cadre de ce changement, nous avons également informé 20 travailleurs temporaires dans les studios que leurs contrats ne seraient pas prolongés. »

Aujourd’hui marque le troisième jour d’action du personnel et des travailleurs touchés en solidarité avec eux.