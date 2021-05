Les employés d’Al Jazeera sont “ frustrés ” par le manque de soutien des informations sur la grève israélienne ⋆ .

Les journalistes d’Al Jazeera et d’ailleurs sont déçus par le manque de solidarité des organisations médiatiques à la suite de l’attaque ciblée de samedi par Israël contre un bâtiment à Gaza qui abritait plusieurs organisations médiatiques internationales, dont Al Jazeera et l’Associated Press.

Alors que certains organes de presse et groupes de défense ont publié des déclarations remettant en question, voire critiquant, la grève, d’autres non.

“Bien sûr, il devrait y avoir plus de solidarité de la part d’autres organisations médiatiques, et au-delà de la solidarité, il devrait y avoir de l’indignation”, a déclaré à Mediaite un journaliste américain avec un média international. «Cela aurait pu être le bureau de l’un des organes de presse qui sont restés silencieux depuis.»

«Attaquer des journalistes est un crime de guerre», a ajouté le journaliste. «Israël a affirmé que le Hamas opérait dans ce bâtiment sans fournir la moindre preuve. Ils devraient également condamner le fait qu’Israël empêche les médias internationaux d’entrer à Gaza. »

L’armée israélienne a déclaré que la frappe était justifiée parce que le Hamas opérait dans le bâtiment et a donné aux agences de presse environ une heure pour évacuer. Personne n’a été tué dans l’attaque.

Israël n’a pas encore publié de preuves publiquement soutenant l’affirmation d’une présence du Hamas. Ambassadeur israélien Gilad Erdan a déclaré que les médias ne savaient probablement pas que le Hamas opérait dans le bâtiment parce qu’il abritait une «unité secrète».

L’Associated Press et Al Jazeera n’ont pas tardé à publier des déclarations sur la destruction de leurs bureaux respectifs à Gaza, mais depuis samedi, il n’y a pas eu d’expressions généralisées de solidarité avec les organisations de médias ayant des bureaux dans la tour al-Jalaa. Les organisations de presse telles que MSNBC, Fox News, CNN, NBC News, ABC News et CBS News n’ont pas répondu aux demandes de Mediaite quant à savoir si une déclaration était à venir ou n’avaient pas de déclaration à fournir. Un porte-parole du Washington Post a déclaré à Mediaite que le journal n’avait «rien à partager pour le moment».

Pour certains journalistes, le silence des autres organes de presse est assourdissant.

«Pour moi et pour beaucoup d’autres journalistes ici, le manque de solidarité de la part des journalistes est frustrant», a déclaré un membre du personnel d’Al Jazeera. «Je n’ai vu aucun syndicat de presse ou journaliste de haut niveau sur Twitter faire des déclarations de solidarité. Nous avons vu des semaines d’indignation de la part des journalistes lorsque Jamal Khashoggi a été brutalement assassiné par le gouvernement saoudien, donc je ne comprends pas ce qui empêche les journalistes d’être également solidaires avec d’autres journalistes.

De nombreux médias et journalistes ont condamné le meurtre d’un journaliste saoudien et d’un éditorialiste du Washington Post Jamal Khashoggi, qui a été tué alors qu’il se trouvait à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018. Plusieurs sociétés de médias et journalistes se sont retirés d’une conférence médiatique et d’affaires saoudienne très médiatisée, et de nombreux journalistes ont dénoncé la disparition et le meurtre de Khashoggi.

Un journaliste d’Al Jazeera a déclaré que le silence relatif des principales organisations médiatiques depuis la grève de la tour de Gaza n’est pas particulièrement surprenant.

«Je suis devenu embarrassé par une grande partie de la couverture occidentale des attaques israéliennes», a déclaré le membre du personnel d’Al Jazeera à Mediaite, arguant que les médias ne décrivaient pas avec précision la violence dans la région et sous-estimaient la culpabilité d’Israël. «Je ne suis pas surpris que cette industrie problématique soit silencieuse quand Israël cible et attaque nos courageux collègues à Gaza.»

Certains initiés d’Al Jazeera ont cité des commentaires de CNN Brian Stelter, qui a demandé «qu’est-ce que les Israéliens étaient censés faire?» si Israël avait de bonnes informations sur le fait que le Hamas opérait dans le bâtiment, comme un exemple d’indifférence envers les organisations de médias rapportant de l’intérieur de Gaza, il convient de noter que Stelter a également pressé l’armée israélienne de partager ses preuves de ces renseignements. Ils ont également souligné Josh Hammer se demandant pourquoi l’AP était à Gaza du tout, sentiments repris par le sénateur. Coton Tom (R-AR).

«Les attaques contre les organisations médiatiques sont des crimes de guerre, et des commentaires ignorants comme celui-ci nous mettent tous en danger», a ajouté un membre du personnel d’Al Jazeera. «Exprimez-vous, fermez-le, ou les armées incontrôlables penseront qu’il est normal de nous faire taire chaque fois que les choses deviennent inconfortables.»

«Je pense qu’il devrait y avoir plus de solidarité, au moins une sorte de reconnaissance que l’attaque était injustifiée», a déclaré un journaliste d’un réseau d’information national, qui a demandé à Mediaite de ne pas identifier où ils travaillent. «Et maintenant, il y a des gens qui se demandent pourquoi les journalistes étaient même à Gaza, ce qui implique qu’il y a une sorte de sympathie ou de collusion, ce qui est une affirmation absurde.

Toutes les organisations de médias n’ont pas gardé le silence sur la grève. Le jour de l’attaque, le New York Times a publié une déclaration disant que le Times est «troublé par la destruction du bâtiment à Gaza qui abrite plusieurs agences de presse», et a souligné l’importance d’une «presse libre et indépendante». Le Club national de la presse et le Comité pour la protection des journalistes ont également critiqué la grève.

«Les journalistes jouent un rôle crucial dans la couverture des conflits à travers le monde et risquent leur vie pour rapporter l’actualité», Maribel Perez Wadsworth, président de USA Today Network et éditeur de USA Today, a déclaré à Mediaite dans un communiqué. «Leur protection est essentielle et tout acte de violence à leur encontre doit être condamné. La liberté de la presse est primordiale pour garantir toute liberté. »

La frappe de samedi contre la tour al-Jalaa n’était pas la première fois qu’Israël ciblait des bâtiments abritant des organisations médiatiques. Quelques jours plus tôt, a rapporté le Comité pour la protection des journalistes, les FDI ont détruit un bâtiment et endommagé un autre dans la ville de Gaza qui abritait plus d’une douzaine de médias internationaux et locaux.

«Je ne suis pas forcément surpris [at the lack of widespread solidarity]», A déclaré un journaliste, qui a également demandé à Mediaite de ne pas révéler où ils travaillaient. «Je pense que la chose respectable à faire est d’attendre des réponses. [Secretary of State Antony] Blinken dit qu’Israël a donné une justification. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, alors je pense qu’il est raisonnable de voir ce qui émerge avant d’offrir des déclarations générales de solidarité.

«Les critiques sur la manière dont la grève a été menée sont raisonnables», a également déclaré ce journaliste. «C’est inquiétant qu’ils aient été bombardés, mais encore plus inquiétant, AP ne savait pas si les informations s’avéraient être vraies. Je dirais généralement de ne pas bombarder les organisations médiatiques, mais cela simplifie à l’extrême une situation très complexe.

La décision de ne pas publier de déclarations en faveur des médias internationaux hébergés dans le bâtiment al-Jalaa peut en fin de compte se résumer à une décision commerciale ou politique, comme l’a ajouté le journaliste: «Je pense que la plupart des médias ne veulent pas se laisser entraîner. un débat épineux israélo-palestinien. »

