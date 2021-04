Les employés d’Amazon votent contre le vote des syndicats par une large marge; syndicat pour déposer une opposition

(Photo Amazon)

Dans une défaite publique pour les syndicats, une majorité considérable d’employés des entrepôts d’Amazon a voté contre la syndicalisation à Bessemer, en Alabama, lors d’une élection supervisée par les autorités fédérales vendredi. Bien que le décompte final des votes ne soit pas encore confirmé, le géant de la vente au détail et du cloud computing a semblé gagner par une marge supérieure à 2-1 des votes exprimés.

Plus de 3 200 employés des centres de distribution ont participé au vote, le décompte initial étant de 1 798 contre la représentation syndicale et de 738 pour. Vendredi matin, le Conseil national des relations du travail a achevé le processus de deux jours de comptage manuel des bulletins de vote dans les bureaux du NLRB à Birmingham, en Alabama. ancienne entreprise qui emploie 1,2 million de personnes dans le monde.

L’effort de syndicalisation était soutenu par le Syndicat des grands magasins de détail et de gros. Après l’annonce du décompte préliminaire, le président de la RWDSU, Stuart Applebaum, a immédiatement déclaré que le syndicat s’opposerait à l’élection sur la base de ce qu’il prétendait être les tactiques illégales de lutte contre les syndicats de l’entreprise.

RUPTURE: RWDSU dépose officiellement des objections et des accusations ULP contre la conduite manifestement illégale d’Amazon lors de l’élection @BAmazonUnion. Nous ne nous reposerons pas tant que les voix des travailleurs ne seront pas entendues équitablement en vertu de la loi – et quand elles le seront, nous pensons qu’elles seront victorieuses. #BAmazonUnion # 1u pic.twitter.com/blj1tvNOtf – RWDSU (@RWDSU) 9 avril 2021

Lors d’une conférence de presse vendredi après le décompte des voix, Applebaum a déclaré que même en cas de défaite, le vote représentait une étape importante. «Ne vous y trompez pas: cela représente toujours un moment important pour les travailleurs», a-t-il déclaré. «Les gens ne devraient pas présumer que les résultats de ce vote sont en aucune façon une validation des conditions de travail d’Amazon et de la façon dont elle traite ses employés.»

Les responsables d’Amazon n’étaient pas d’accord, notant que moins de 16% des employés avaient voté pour adhérer au syndicat.

«Il est facile de prédire que le syndicat dira qu’Amazon a remporté cette élection parce que nous avons intimidé les employés, mais ce n’est pas vrai», a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. «Nos employés ont entendu beaucoup plus de messages anti-Amazon de la part du syndicat, des décideurs et des médias qu’ils n’en ont entendu de nous. Et Amazon n’a pas gagné – nos employés ont fait le choix de voter contre l’adhésion à un syndicat. »

Voici l’article de blog complet d’Amazon.

Le problème à Bessemer et dans d’autres centres de distribution n’est pas principalement le taux de rémunération d’Amazon – un peu plus de 15 dollars de l’heure – mais le taux de travail, le manque de pauses suffisantes et le suivi des employés que certains travailleurs trouvent onéreux. Dans le but d’obtenir le soutien des employés et du politique, les organisateurs du RWSDU ont souvent cité le pire taux de rotation des employés d’Amazon comme preuve.

L’historienne et professeur Margaret O’Mara de l’Université de Washington a déclaré que même si le syndicat a perdu, il est important de replacer la perte dans son contexte. L’histoire du mouvement ouvrier, a-t-elle ajouté, est principalement l’une des nombreuses pertes avant chaque victoire.

«(Le syndicat) ne va pas simplement ramasser et rentrer à la maison», a-t-elle déclaré. «Ils ont des alliés politiques au niveau national et même à la Maison Blanche.»

Lors d’une conférence de presse après le décompte, quatre employés d’Amazon qui ont voté contre le syndicat ont déclaré qu’ils n’avaient pas besoin d’un syndicat pour plaider en faveur de meilleures conditions de travail. “Amazon n’est pas parfait, il y a des défauts, mais nous nous engageons à corriger ces défauts”, a déclaré Will Stokes, un employé de l’entrepôt de Bessemer, au Washington Post.

Le syndicat a spécifiquement appelé les tactiques logistiques d’Amazon dans les semaines précédant le vote. Premièrement, le RWSDU a déclaré qu’Amazon avait convaincu la ville de Bessemer de raccourcir les feux de signalisation autour de l’usine dans un effort dissimulé pour empêcher les organisateurs syndicaux qui avaient parlé aux travailleurs arrêtés aux lumières en sortant et en entrant dans l’usine.

Plus tard, le syndicat a également protesté contre la communication d’Amazon avec la succursale locale du bureau de poste des États-Unis pour faire installer une boîte aux lettres sur le terrain de l’usine pour recueillir les votes de syndicalisation. Des responsables syndicaux ont déclaré plus tard que les responsables d’Amazon avaient ensuite poussé les travailleurs à voter sur place, ce qui, selon eux, était une tactique d’intimidation.

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders, un fervent partisan de la campagne de syndicalisation, a soutenu les affirmations du syndicat. Dans un tweet publié après le décompte des voix, Sanders a déclaré que le NLRB examinerait les tactiques d’Amazon.

«Il semble également que certains des efforts antisyndicaux d’Amazon aient peut-être enfreint la loi du NLRB. Et c’est quelque chose que le syndicat aborde actuellement avec le NLRB », a-t-il tweeté vendredi. «Le fait que l’entreprise ait pu forcer les travailleurs à assister à des réunions antisyndicales à huis clos n’est qu’une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d’une législation qui donne enfin aux travailleurs une chance équitable de gagner des élections syndicales.»