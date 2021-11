Les employés d’Apple devraient retourner dans leurs bureaux en février

Les employés d’Apple devraient commencer à retourner dans les bureaux de l’entreprise à partir du 1er février, selon une note de service que le PDG d’Apple, Tim Cook, a envoyée au personnel aujourd’hui.



La note, obtenue par The Information, indique que les employés reviendront dans le cadre du projet pilote de travail hybride annoncé plus tôt cette année. À partir de février, les employés travailleront sur les campus et les bureaux d’Apple un à deux jours par semaine.

Ensuite, en mars, les travailleurs devront être au bureau les lundi, mardi et jeudi, travaillant à domicile le mercredi et le vendredi. Les équipes qui ont un « plus grand besoin de travailler en personne » ne pourront pas faire partie de l’expérience de travail hybride.

Apple prévoit également d’autoriser les employés à travailler à distance jusqu’à un mois par an, une augmentation par rapport aux deux semaines précédentes annoncées par la société plus tôt dans l’année. « Cela offre plus d’opportunités de voyager, d’être plus proche de vos proches ou simplement de bouleverser vos routines », a déclaré Cook aux employés dans la lettre.

Après avoir travaillé à domicile pendant plus d’un an, certains employés d’Apple ne sont pas ravis qu’Apple les oblige à retourner au bureau, car l’entreprise a pu lancer un certain nombre de nouveaux produits avec son horaire de travail à distance.

Les dirigeants d’Apple ont toujours clairement indiqué que les employés devaient revenir. « La vidéoconférence a réduit la distance entre nous, bien sûr, mais il y a des choses qu’elle ne peut tout simplement pas reproduire », a déclaré Cook en juin.

Apple a repoussé la date limite pour laquelle les employés doivent retourner au travail plusieurs fois car les cas de COVID ont continué à monter en flèche, et en août, la société a déclaré que les employés pourraient rester à la maison jusqu’en janvier au moins.