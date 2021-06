Les employés d’Apple écrivent au PDG Tim Cook contre l’ordre leur demandant de reprendre leurs fonctions en septembre

Cependant, il n’y a eu aucune réponse d’Apple concernant cette lettre.

Pomme: Les employés travaillant pour le géant des smartphones Apple recherchent une approche de travail flexible, car ils ont écrit au PDG Tim Cook contre la décision de l’entreprise d’appeler les employés au bureau trois jours par semaine à partir de septembre. La lettre cite des employés disant que la position d’Apple sur le travail à distance ou le travail flexible a poussé plusieurs employés à démissionner, car le manque d’inclusivité dans cette politique donne aux employés l’impression qu’ils peuvent soit travailler pour Cupertino, soit choisir leur famille. , le bien-être et la capacité de faire leur meilleur travail, mais pas les deux.

La lettre fait suite à l’annonce de Cook disant aux employés qu’à partir de septembre, ils devraient se présenter au bureau les lundis, mardis et jeudis, permettant à la plupart des employés de travailler à distance seulement deux jours par semaine. Alternativement, sur la base de l’approbation de leur responsable, ils auraient également la possibilité de travailler à distance pendant deux semaines par an.

Bien que cette politique soit beaucoup plus clémente que la position rigide d’Apple contre le travail à distance avant la pandémie, la politique est toujours beaucoup plus conservatrice par rapport à la flexibilité que d’autres géants de la technologie comme Facebook et Twitter permettent maintenant qu’ils ont dit aux employés qu’ils sont autorisé à continuer le travail à distance même après la fin de la pandémie.

Les employés ont en outre déclaré dans la lettre interne qu’au cours de la dernière année, ils avaient reçu de nombreux messages du genre de cadres disant qu’ils savaient que les employés voulaient se reconnecter en personne, alors qu’il n’y avait aucun message reconnaissant que ce que les employés ressentaient était en fait à l’opposé de cela. Cela, ont-ils dit, les a fait se sentir inouïs et ignorés, et a également mis en évidence le contraste frappant entre la façon dont les dirigeants et les employés d’Apple considéraient le travail à distance.

La lettre a été écrite après le lancement d’un canal Slack « défenseurs du travail à distance », dont 2 800 employés étaient membres, et jusqu’à 80 employés ont été impliqués dans la rédaction et l’édition de cette lettre au PDG Cook.

Demandant formellement à Cupertino de reconsidérer sa position sur le travail à distance, les employés ont déclaré qu’il était important que l’entreprise réponde aux différents besoins des différents employés afin que sa diversité et son inclusivité au sein du groupe de travail puissent être maintenues.

