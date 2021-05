Les employés d’Apple font circuler une lettre interne appelant l’entreprise à soutenir les Palestiniens

Près de 1 000 employés d’Apple ont signé une lettre interne appelant le PDG Tim Cook à condamner publiquement la violence contre les Palestiniens. Comme le rapporte The Verge, les auteurs de la lettre demandent à Apple de reconnaître que «des millions de Palestiniens souffrent actuellement d’une occupation illégale».

La lettre a été initiée par l’Association musulmane d’Apple, qui est un groupe d’employés officiel interne. La lettre compte près de 1000 signataires, selon le rapport, et a été envoyée lundi directement à Cook. Apple n’a pas encore répondu.

Le rapport élabore:

Les discussions sur la violence en interne ont été dominées par des voix pro-sionistes, ont déclaré des sources, avec des employés et des alliés musulmans essayant en vain de tourner les discussions vers le sort des Palestiniens et des travailleurs musulmans d’Apple.

Dans la lettre, les employés écrivent qu’Apple devrait indiquer clairement «en interne et en externe que nous pensons que la vie des Palestiniens est importante» et que «le peuple palestinien souffre actuellement d’une occupation illégale». La lettre demande également à Apple d’indiquer clairement dans toute déclaration de soutien au peuple palestinien qu’une telle déclaration «n’enlève pas aux droits humains de nos frères et sœurs juifs dans le monde».

Nous ne sommes pas naïfs de ce que nous demandons. Nous réalisons le défi qu’il présente. Beaucoup d’entre nous dans la communauté musulmane (et nos alliés) ont été confrontés à des critiques, des brimades et, dans certains cas, des attaques physiques pour avoir dénoncé et déclaré des faits internationalement reconnus en faveur des droits humains des Palestiniens.

En tant que l’une des entreprises les plus importantes et les plus prospères au monde, nous pensons que les paroles et les actions d’Apple ont le pouvoir de changer des vies. Nous croyons cela parce que nous avons vu Apple le faire à plusieurs reprises, ce qui a tellement d’impact positif sur le monde. Inversement, nous savons aussi que le silence crée un vide où les vies restent inchangées.