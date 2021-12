Les employés d’Apple ont fait un don de 725 millions de dollars à diverses causes au cours des 10 dernières années

Au cours des 10 dernières années, le programme de dons Apple Employee Giving a permis de collecter plus de 725 millions de dollars pour diverses organisations, a déclaré Apple aujourd’hui.



Avec le programme Employee Giving, les employés d’Apple peuvent donner de leur temps ou de l’argent à une cause, et Apple égale le don. Apple fournit un don de 10 $ pour chaque heure de bénévolat d’un employé et égale les dons monétaires dollar pour dollar.

Le programme de dons des employés célèbre son 10e anniversaire cette année, et les 725 millions de dollars qui ont été collectés ont été versés à 39 000 organisations à travers le monde. Plus de 68 000 employés ont accumulé près de deux millions d’heures de bénévolat depuis 2011, et plus de 120 millions de dollars ont été amassés en 2021 seulement.

En plus du programme Employee Giving, Apple dispose d’une équipe d’investissement communautaire qui fait des dons à des organisations à but non lucratif dans le monde entier, et l’entreprise fait des dons via le programme de subventions Strengthen Local Communities. Apple fait également régulièrement des dons aux communautés touchées par des catastrophes naturelles.

