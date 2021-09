Les employés d’Apple partagent le cadeau du défi “Fermez vos anneaux” 2021, les concepteurs d’AirTag reçoivent un affichage personnalisé

Apple semble avoir donné un affichage AirTag personnalisé unique aux membres de l’équipe qui a créé les trackers Find My. L’affichage comprend six AirTags personnalisés avec les signatures des membres de l’équipe mises en scène dans un cadre en verre élégant. La société a également commencé à distribuer son cadeau annuel pour avoir terminé le défi de remise en forme Apple Watch “Fermez vos anneaux”.

Au cours des dernières années, Apple a offert à ses employés des bracelets de montre personnalisés sur le thème des bagues de fitness dans une variété de styles différents. Le cadeau de cette année est complètement différent. On peut voir le cadeau sur plusieurs photos partagées par des employés sur LinkedIn. Il comprend 3 serviettes sur le thème Apple Fitness pour vous entraîner. Le cadeau est livré dans une boîte Apple blanche classique avec les 3 anneaux de fitness en relief sur le dessus. Il y a aussi une petite carte incluse dans la boîte pour féliciter les employés pour leur réussite.

La carte dit : « Félicitations pour avoir terminé le défi du cinquième anniversaire Fermez vos anneaux. Jetez vos serviettes en l’air et agitez-les – parce que vous vous souciez absolument de votre corps, de votre santé et de vos coéquipiers. »

Crédit : Elad Wertheimer, Kenneth Ibana et Francis Crane De Narvaez

Apple encourage également ses employés à adopter des habitudes plus saines et de nouvelles relations humaines. La carte indique également : « De plus, les habitudes plus saines et les relations humaines que vous avez absorbées pendant le défi vous seront bénéfiques longtemps après la fin. Alors déroulez les possibilités. Vous l’avez mérité.”

L’affichage personnalisé de l’AirTag a été partagé par le concepteur de produits Apple Frank de Jong sur LinkedIn. Au centre du cadre se trouve la plaque arrière en acier inoxydable de l’AirTag. Six casquettes AirTag blanches sont positionnées dans un motif circulaire autour d’elle avec les signatures de l’équipe. La photo montre également la scène à six couleurs au centre de l’anneau d’Apple Park en arrière-plan.

Crédit : Frank De Jong

