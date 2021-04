Les employés d’Apple savaient que si Steve Jobs éteignait son iPhone, cela signifiait une chose – .

La plupart d’entre nous, quand nous pensons au regretté co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, se fixent probablement sur le stéréotype de lui en tant que quasi-bourreau de travail obsédé par les détails, dont la quasi-manie en ce qui concerne les détails apparemment les plus infimes a provoqué des produits qui changent le monde. comme l’iPhone et a aidé Apple à devenir l’entreprise la plus précieuse au monde.

Mais l’ancienne assistante de direction de Jobs, Naz Beheshti, dresse une image différente de son ancien patron dans son nouveau livre Pause. Respirer. Choisissez: Devenez le PDG de votre bien-être. Se concentrant en grande partie sur sa pratique de coaching de bien-être, elle saupoudre également le livre de pépites sur le PDG mercurial d’Apple qui a poussé Apple à générer une série de produits à succès comme le Mac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad, qui était connu pour fondre lorsque les employés n’a pas été à la hauteur de ses normes – et qui semble également avoir mis l’accent sur le temps calme, où il pouvait faire une pause mentale, sans être interrompu par les exigences d’être un PDG. De telle sorte que, dans les rares occasions où il éteignait son iPhone, les employés d’Apple semblent avoir eu une bonne idée de l’endroit où cela signifiait que Jobs se cachait: dans le bureau de Jony Ive, l’ancien responsable du design d’Apple, où il serait rêver du futur et jouer avec des maquettes et des prototypes que Jobs appelait souvent ses «jouets».

«J’ai rapidement découvert à quoi ressemblait le temps de jeu pour Steve Jobs et comment c’était l’une des clés de son succès en tant que grand innovateur», écrit Beheshti. «Chaque fois que quelqu’un cherchait Steve, ou chaque fois qu’il ne pouvait pas être joint au téléphone, il n’y avait qu’un seul endroit où il était presque infailliblement trouvé: dans le bureau de Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple.

Dans le même ordre d’idées, Beheshti a déclaré à CNBC que le mythe de Jobs en tant que chef de projet tyrannique obsédé par le travail a été exagéré, dans une certaine mesure. Il méditait quotidiennement, souligne-t-elle, «entretenait des relations solides» et pratiquait une activité physique régulière – cette dernière étant vraisemblablement une référence aux promenades qu’il faisait souvent et qui incluaient souvent de longues conversations avec les gens.

Mais c’est son penchant pour prendre le temps de passer essentiellement du temps avec Ive et son équipe qui est particulièrement intéressant, et même lié à la connectivité constante que beaucoup d’entre nous ressentons à l’ère des coronavirus, avec les lignes traditionnelles entre le travail et la vie à la maison plus floues que jamais. Même l’une des figures économiques les plus prospères et les plus riches de tous les temps, semble-t-il, a reconnu la nécessité de faire des pauses franches, de se recharger et de se recalibrer.

«Nous perdrions la tête en essayant d’entrer en contact avec lui, en essayant de l’amener à ses réunions», écrit Beheshti dans son livre. «À un moment donné, nous devions appeler le bureau de Jony et demander son aide pour éloigner Steve de son temps de jeu… Son temps avec Jony lui a donné l’espace et l’occasion de rire, d’imaginer, de créer et de ressentir un sentiment de liberté renouvelé.

