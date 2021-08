Les employés d’Apple soulèvent en interne leurs inquiétudes concernant les plans de détection CSAM

Les employés d’Apple se joignent maintenant au chœur des personnes qui s’inquiètent des projets d’Apple de numériser les bibliothèques de photos des utilisateurs d’iPhone à la recherche de CSAM ou de matériel pédopornographique, s’exprimant en interne sur la manière dont la technologie pourrait être utilisée pour numériser les photos des utilisateurs à la recherche d’autres types de contenu. , selon un rapport de ..



Selon ., un nombre indéterminé d’employés d’Apple se sont tournés vers les canaux internes de Slack pour faire part de leurs inquiétudes concernant la détection de CSAM. Plus précisément, les employés craignent que les gouvernements ne forcent Apple à utiliser la technologie à des fins de censure en trouvant un contenu autre que CSAM. Certains employés craignent qu’Apple ne porte atteinte à sa réputation de leader en matière de confidentialité.

Selon le rapport, les employés d’Apple occupant des postes liés à la sécurité des utilisateurs n’auraient pas fait partie de la protestation interne.

Depuis son annonce la semaine dernière, Apple a été bombardé de critiques concernant ses plans de détection CSAM, qui devraient toujours être déployés avec iOS 15 et iPadOS 15 cet automne. Les inquiétudes tournent principalement autour de la façon dont la technologie pourrait présenter une pente glissante pour les futures mises en œuvre par des gouvernements et des régimes oppressifs.

Apple a fermement repoussé l’idée que la technologie sur l’appareil utilisée pour détecter le matériel CSAM pourrait être utilisée à d’autres fins. Dans un document de FAQ publié, la société a déclaré qu’elle refuserait avec véhémence une telle demande des gouvernements.

Les gouvernements pourraient-ils forcer Apple à ajouter des images non CSAM à la liste de hachage ?

Apple refusera de telles demandes. La capacité de détection CSAM d’Apple est conçue uniquement pour détecter les images CSAM connues stockées dans iCloud Photos qui ont été identifiées par des experts du NCMEC et d’autres groupes de sécurité des enfants. Nous avons déjà été confrontés à des demandes de création et de déploiement de changements mandatés par le gouvernement qui dégradent la confidentialité des utilisateurs, et nous avons fermement refusé ces demandes. Nous continuerons à les refuser à l’avenir. Soyons clairs, cette technologie se limite à détecter le CSAM stocké dans iCloud et nous n’accéderons à aucune demande d’un gouvernement pour l’étendre. De plus, Apple procède à un examen humain avant de faire un rapport au NCMEC. Dans le cas où le système signalerait les photos qui ne correspondent pas aux images CSAM connues, le compte ne serait pas désactivé et aucun rapport ne serait déposé au NCMEC.