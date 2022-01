Les employés de Dem ont quitté leur emploi en raison des événements du 6 janvier, selon le Washington Post

Le Washington Post rapporte que de nombreuses personnes qui travaillaient au Capitole des États-Unis ont quitté leur emploi parce qu’elles ont été traumatisées par les événements du 6 janvier. Parmi ceux qui ont démissionné se trouvent un nombre indéterminé de membres du personnel du Congrès. Les quelques membres du personnel cités par le Post travaillaient tous pour des membres démocrates.

Combien d’employés ont été blessés le 6 janvier ? Je crois que la réponse est zéro. Pourtant, le Post décrit les membres du personnel qui n’ont pas démissionné comme « soldats ». Doit-on leur remettre des médailles ?

Si les gens qui travaillent pour les membres libéraux du Congrès sont vraiment aussi fragiles et timides que le Post le prétend, je considère que c’est une bonne nouvelle.

Certains policiers du Capitole ont été attaqués et blessés. Il est compréhensible que certains au sein de ce groupe aient été traumatisés au point d’avoir démissionné.

Cependant, cinq douzaines d’officiers et d’agents des services secrets ont été blessés par une foule près de la Maison Blanche lors des manifestations du BLM fin mai 2020. Combien d’entre eux ont démissionné ?

Nous ne le savons pas car les organes de presse comme le Post n’ont jamais, à ma connaissance, dit. Ces médias s’en moquent. Ils se concentraient entièrement sur l’indignation supposée d’ouvrir la voie au président Trump pour se rendre de la Maison Blanche à une église voisine. Apparemment, Trump aurait dû se cacher à la Maison Blanche jusqu’à ce que les manifestants se lassent enfin de traîner sur Pennsylvania Avenue.

Et qu’en est-il des policiers dans toute l’Amérique qui ont été attaqués par des manifestants du BLM ? Qu’en est-il de ceux qui ont dû faire face à l’invasion, voire à l’incendie de commissariats ? Combien d’entre eux ont démissionné en conséquence ?

À ma connaissance, la poste n’a jamais abordé cette question. C’est une question pertinente, cependant, parce que les agents de police rendent des services bien plus importants que les membres aléatoires du Congrès.

Ils protègent le public des crimes violents, un phénomène en plein essor en Amérique ces jours-ci. Et il ne sera pas facile de remplacer les flics qui démissionnent des forces de police qui sont attaquées, pas seulement au sens propre des voyous mais aussi au sens figuré des politiciens démocrates.

En revanche, j’imagine qu’il est facile de remplacer les membres du personnel du Congrès. S’il y a une réticence de la part des jeunes libéraux de gauche à accepter des postes vacants dans le personnel des membres de gauche cités par le Post comme ayant perdu des personnes en raison des événements du 6 janvier – Mary Gay Scanlon (la récente victime d’un détournement de voiture), Sheila Jackson Lee et David Cicilline – le Post n’en fait pas mention. Je doute qu’il y en ait.

À l’approche du 6 janvier de cette année, nous pouvons nous attendre à plus d’articles comme celui dont je parle ici. Les événements du 6 janvier dernier ont été graves et graves. Les coupables devraient être et sont punis. Si nécessaire, la sécurité du Capitole devrait être renforcée pour s’assurer que quelque chose comme cela ne se reproduise plus.

Mais les efforts des démocrates et de leurs alliés médiatiques de gauche pour convertir le 6 janvier en quelque chose comme une journée de deuil national, tout en ignorant soigneusement la violence comparable ou pire de BLM et Antifa qui a secoué ville après ville en 2020, est risible.