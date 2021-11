Les employés de Facebook ont ​​poussé l’entreprise à exclure les critiques des Blancs et des hommes des règles du discours de haine

Les employés de Facebook ont ​​exhorté les dirigeants à exclure les critiques dirigées contre les Blancs et les hommes des politiques de discours de haine de l’entreprise, selon des documents internes rapportés par le Washington Post.

Les chercheurs de Facebook ont ​​tenté de modifier les algorithmes de modération du contenu de l’entreprise qui suppriment automatiquement les discours de haine, car ils considéraient que les algorithmes protégeaient insuffisamment les utilisateurs minoritaires, a rapporté le Washington Post, citant des notes de service et des recherches internes. L’effort est venu à la suite d’un document d’avril 2020 qui montrait qu’environ 90 % des algorithmes de discours de haine détectaient et supprimaient le contenu destiné aux blancs et aux hommes.

Les chercheurs ont fait valoir que ces chiffres indiquaient un biais dans les algorithmes de suppression automatique de Facebook, car le contenu considéré comme le plus « nuisible » ou « le pire des pires » était plus souvent destiné aux groupes minoritaires, a rapporté le Post.

Les employés ont ensuite exhorté les dirigeants de Facebook, y compris le vice-président des politiques publiques mondiales, Joel Kaplan, à abandonner les algorithmes de discours de haine « aveugles à la race » de Facebook qui ne discriminaient pas en fonction de la race à laquelle le discours de haine était dirigé, selon le Post. . Au lieu de cela, les chercheurs ont fait pression pour des algorithmes qui suppriment automatiquement les discours de haine dirigés uniquement contre les Noirs, les Juifs, les personnes LGBTQ, les musulmans et les personnes de plusieurs races.

Kaplan n’aurait pas voulu accepter la proposition des chercheurs car il ne pensait pas que Facebook devrait favoriser certaines races par rapport à d’autres, et il aurait également craint que les conservateurs considèrent les changements comme politiquement motivés. Cependant, Kaplan a finalement cédé aux pressions internes et approuvé des changements, signalés pour la première fois par le Post en décembre 2020, qui ont cessé de supprimer automatiquement les discours de haine dirigés contre les Blancs, les Américains et les hommes.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

« Nous n’avons pas mis en œuvre toutes les parties car cela aurait en fait signifié moins de suppressions automatisées de discours haineux tels que des déclarations d’infériorité à l’égard des femmes ou des expressions de mépris à l’égard des personnes multiraciales », a déclaré le porte-parole de Facebook Andy Stone à The Post.

