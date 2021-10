Des fuites de communications provenant des babillards électroniques internes de Facebook montrent que les employés de l’entreprise de technologie ont été poussés à exclure les sites d’information de droite de l’onglet News de Facebook, selon un rapport du Wall Street Journal.

Les employés de Facebook voulaient supprimer les organisations de presse de droite et exclure le site conservateur Breitbart de l’onglet News de la plate-forme, une fonctionnalité Facebook qui rassemble et partage des actualités, a rapporté le Wall Street Journal. Bien que les documents divulgués ne capturent pas toutes les communications internes des employés, ils ne font aucune référence aux efforts similaires des employés pour supprimer les sites de gauche, selon le WSJ.

Un employé de Facebook en 2018 a suggéré que la relation de Facebook avec Breitbart était une approbation tacite des opinions et des pratiques du site d’information, et l’employé a fait valoir que le site devrait être retiré du réseau publicitaire de Facebook, a rapporté le WSJ.

« Mon argument est que permettre à Breitbart de monétiser à travers nous est, en fait, une déclaration politique », a écrit l’employé, selon le WSJ. « C’est une acceptation de nouvelles extrêmes, haineuses et souvent fausses utilisées pour propager la peur, le racisme et le sectarisme. »

Un autre employé de Facebook aurait signalé trois articles de Breitbart couvrant les émeutes à la suite du meurtre de George Floyd comme « emblématiques d’un effort concerté chez Breitbart et des sources hyperpartisanes similaires (dont aucune n’appartient à News Tab) pour peindre les Noirs américains et les Noirs- a mené des mouvements de manière très négative.

Les articles, intitulés « Minneapolis Mayhem : Riots in Masks », « Massive Pillage, Buildings in Flames, Bonfires ! et «BLM Protesters Pummel Police Cars on 101», ont été référencés dans un message publié sur le forum de discussion sur la justice raciale de l’entreprise dans le but d’exhorter Facebook à supprimer Breitbart de l’onglet News, selon le WSJ.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Facebook a nié que la politique ait joué un rôle dans ses décisions concernant

« Nous apportons des modifications pour réduire le contenu problématique ou de mauvaise qualité afin d’améliorer l’expérience des gens sur la plate-forme, pas à cause du point de vue politique d’une Page », a déclaré un porte-parole de Facebook à la Daily Caller News Foundation. « Quand il s’agit de changements qui auront un impact sur les pages publiques comme les éditeurs, nous analysons bien sûr l’effet du changement proposé avant de le faire. »

Selon le WSJ, les dirigeants et les gestionnaires de Facebook annulent régulièrement les demandes des employés de niveau inférieur de censurer le contenu de droite. Des recherches internes de Facebook ont ​​également montré que les outils mis en place par Facebook à la suite des élections de 2016 pour limiter la propagation de la « désinformation » affectaient de manière disproportionnée les sites d’information de droite.

Les documents divulgués auraient également montré que Facebook avait choisi de ne pas appliquer ses règles de modération de contenu sur des comptes conservateurs de premier plan, y compris celui de l’ancien président Donald Trump.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]

