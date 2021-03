Les fonctions juniors des défendeurs dans la division banque d’investissement de Goldman Sachs ils ne semblent pas si appétissants après une enquête interne sur les conditions «inhumaines» dans lesquelles ils travaillent a été divulguée.

Dans un document interne publié sur Internet, un groupe d’employés demande cesser de travailler 120 heures par semaine pour passer à seulement 80 heures, soit le double du montant prévu par la loi, incapable de maintenir ce rythme de travail.

Une enquête interne à laquelle ont participé quelque treize banquiers juniors de l’entité, indique que la durée moyenne de travail qu’ils travaillent est de 105 heures par semaine et que en moyenne, ces employés ne dorment que 5 heures. Les conclusions ont été divulguées sur les réseaux sociaux et ils dénoncent des jours allant jusqu’à 20 heures par jour et des conditions «inhumaines».

«Ce n’est pas juste pour moi de travailler de 110 à 120 heures par semaine. Le calcul est simple: cela ne vous laisse que quatre heures pour dormir, manger ou prendre une douche. Cela va au-delà du travail acharné, c’est inhumain», explique l’un des analystes cités dans le rapport.

« Il y avait des moments où je ne mangeais pas, ne me douchais pas ou ne faisais rien d’autre que du travail du matin à minuit », dit un autre des témoignages inclus dans les 11 pages du rapport.

D’autres banquiers se plaignent du traitement et du stress auxquels la plupart des vétérans les soumettent, ainsi que du manque de sommeil et de la les dommages mentaux et physiques posés par ces conditions de travail.

Grande détérioration de la santé mentale

La santé mentale des employés de l’enquête est passée de 8,8 à 2,3 dans le temps qu’ils ont passé à travailler pour la banque, qui a déjà été critiquée pour ses conditions de travail et sa culture d’entreprise après le suicide d’un analyste de 22 ans.

Les analystes considèrent que la pandémie a aggravé le contrôle des heures travaillées et ils demandent de ne pas travailler après 21 heures le vendredi ou le week-end sans être explicitement approuvé pour le temps supplémentaire. Compte tenu de ce scénario, les employés, qui recevez l’un des meilleurs salaires aux États-Unis, demande de réduire leur semaine de travail à 80 heures.

Un représentant de Goldman Sachs a assuré que mettre en œuvre des mesures pour réduire la charge de travail, qui sont dus, selon lui, au succès et au haut niveau d’activité de l’entité.

Los empleados de Goldman Sachs no han recibido bien las informaciones a comienzos de semana que indican que el consejero delegado de la entidad, David Salomon, ha estado llevando una vida de lujos y teletrabajando desde las Bahamas o desplazándose en el avión privado de la entidad, alors que d’autres employés travaillent sans relâche à domicile en raison de la pandémie.