Les employés de Kellogg acceptent un nouveau contrat se terminant après une grève de 2 mois

Les quelque 1 400 travailleurs en grève de Kellogg’s ont mis fin à une grève de 10 semaines et ont voté en faveur d’un nouveau contrat de travail avec le géant des céréales, ont rapporté plusieurs sources.

« Nos membres en grève des installations de production de céréales prêtes à consommer de Kellogg ont courageusement tenu bon et ont tant sacrifié pour parvenir à un contrat équitable », a déclaré Anthony Shelton, président du syndicat des travailleurs, Boulangerie, confiserie, tabac et Grain Millers International Union, a déclaré dans un communiqué. « Cet accord fait des gains et n’inclut aucune concession. »

« Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord qui ramène nos employés céréaliers au travail », a déclaré le président-directeur général de Kellogg, Steve Cahillane, dans un communiqué de presse. « Nous attendons avec impatience leur retour et continuerons à produire nos marques de céréales bien-aimées pour nos clients et consommateurs. »

Les employés devraient retourner au travail le 27 décembre, selon le communiqué de presse de Kellogg. Le nouvel accord augmente les salaires et avantages sociaux des employés tout en offrant une voie définie vers les salaires et avantages sociaux hérités.

Kellogg’s a annoncé vendredi qu’elle avait conclu un accord de principe avec ses employés en grève avec un vote prévu sur l’accord prévu pour lundi.

Le gouverneur républicain du Nebraska, Pete Ricketts, a envoyé une lettre à Cahillane le 12 décembre exhortant l’entreprise à reprendre les négociations avec le syndicat, a rapporté l’Omaha World-Herald.

