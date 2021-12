Les employés de la banque PSU se mettent en grève de deux jours à partir de jeudi ; services susceptibles d’être touchés

Le responsable de l’UFBU (Maharashtra) Devidas Tuljapurkar a déclaré qu’environ neuf employés de banque et dirigeants de diverses banques du secteur public, des banques du secteur privé d’ancienne génération et des banques rurales régionales participeraient à la grève.

Près de neuf lakhs d’employés de diverses banques publiques participeront à une grève nationale de deux jours à partir de jeudi pour protester contre la décision du gouvernement de privatiser deux prêteurs du secteur public, ont déclaré les dirigeants syndicaux.

La plupart des banques, y compris la State Bank of India (SBI), ont déjà mis en garde leurs clients contre l’impact possible de la grève sur les opérations bancaires telles que la compensation des chèques et le transfert de fonds.

Mercredi, une réunion de conciliation devant le commissaire en chef du travail supplémentaire a échoué, de sorte que les syndicats poursuivent leur grève prévue, a déclaré la secrétaire générale de la Confédération des agents de banque de l’Inde (AIBOC), Soumya Datta.

Le gouvernement avait annoncé dans le budget 2021-2022 son intention de privatiser deux banques du secteur public (PSB) au cours de l’année.

La grève de deux jours des 16 et 17 décembre a été déclenchée par le Forum uni des syndicats bancaires (UFBU).

L’UFBU est un organisme qui chapeaute neuf syndicats, dont l’AIBOC, l’All India Bank Employees Association (AIBEA) et l’Organisation nationale des employés de banque (NOBW).

Le secrétaire général de l’AIBEA, CH Venkatachalam, a déclaré que des représentants des syndicats, de l’Association des banques indiennes et du ministère des Finances avaient participé à la réunion de conciliation.

« Nous avons réitéré notre position selon laquelle si le gouvernement assurait que le projet de loi sur la privatisation des banques (projet de loi modifiant les lois sur les banques, 2021) ne serait pas déposé au cours de cette session du Parlement, nous serions enclins à reconsidérer la grève mais le gouvernement n’a pas pu donner de une telle assurance pour nous », a déclaré Venkatachalam.

Les syndicats ont fait de leur mieux pour éviter la grève afin d’éviter des désagréments au public, mais le gouvernement n’a pas été disponible, a-t-il déclaré, ajoutant que la grève avait été appelée pour défendre et préserver les PSB.

Le responsable de l’UFBU (Maharashtra) Devidas Tuljapurkar a déclaré qu’environ neuf employés de banque et dirigeants de diverses banques du secteur public, des banques du secteur privé d’ancienne génération et des banques rurales régionales participeraient à la grève.

Les banques du secteur public ont toujours été à l’avant-garde de la mise en œuvre de divers programmes gouvernementaux, notamment la démonétisation, Jan-Dhan Yojana, les programmes d’assurance du secteur social et les programmes Mudra, a-t-il déclaré mercredi aux journalistes.

Il a affirmé que si les PSB sont privatisés, les succursales bancaires dans les régions rurales et arriérées seront fermées et la mise en œuvre de tous les programmes gouvernementaux destinés aux sections socialement et économiquement plus faibles sera affectée.

Tuljapurkar a déclaré que les employés de banque, des balayeurs aux cadres supérieurs de l’échelle 5, observeraient la grève de deux jours et que des manifestations auraient lieu dans tout le pays.

Dans le Maharashtra, environ 60 000 employés de banque se mettront en grève.

Lundi, tous les prêteurs du secteur public, y compris le SBI, ont demandé aux syndicats de reconsidérer leur décision et de s’abstenir de participer à la grève dans l’intérêt des clients, des investisseurs et des banques.

Compte tenu de la situation pandémique actuelle, le recours à la grève causera de grands inconvénients aux parties prenantes, avait déclaré le SBI.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.