Les employés de la santé poursuivent les hôpitaux de Louisiane pour les mandats de vaccin COVID de l’employeur .

Plus de 80 travailleurs de la santé poursuivent deux chaînes d’hôpitaux de Louisiane pour les mandats de vaccin COVID-19 des systèmes de santé pour les employés.

Les deux poursuites contiennent des allégations similaires et ont été déposées par l’avocat Jimmy Faircloth devant le 15e tribunal de district judiciaire de Lafayette. Faircloth a déjà été conseiller exécutif de l’ancien gouverneur Bobby Jindal.

Les demandeurs de soins de santé demandent des injonctions temporaires et permanentes contre les mandats de vaccination, ainsi que des jugements déclaratoires contre le Centre médical général Ochsner Lafayette et le Centre médical régional Notre-Dame de Lourdes.

Ochsner Lafayette General est le plus grand système de santé régional du sud de la Louisiane avec plus de 4 500 employés dans le centre médical phare Ochsner Lafayette General et six hôpitaux affiliés détenus ou gérés séparément.

Le procès Ochsner affirme que les citoyens de la Louisiane ont «un droit fondamental de décider d’obtenir ou de rejeter un traitement médical», comme indiqué dans la constitution de l’État, la loi de l’État et les décisions de justice concernant le consentement éclairé et l’atteinte à la vie privée.

Le procès cite également des affirmations scientifiques selon lesquelles les vaccins COVID-19 n’empêchent pas la transmission du virus.

“Il n’y a plus d’argument sérieux selon lequel l’obligation de vaccins empêchera la transmission ou éradiquera la maladie comme on le prétendait précédemment”, indique le dossier du tribunal. « Néanmoins, le défendeur tente de forcer les plaignants, et d’autres, à se faire vacciner contre le COVID-19 malgré leurs objections personnelles et au mépris de leur compréhension particulièrement bien informée du virus et des options de traitement.

« Sous le meilleur jour possible, ces mandats hospitaliers sont un effort malavisé pour participer à une croisade de santé publique en obligeant les employés du secteur privé à subir un traitement médical pour leur propre bien et le bien du public en général. »

La plainte légale contre le centre médical régional Our Lady Lourdes reflète les allégations de base contre Ochsner, y compris le mépris de «l’immunité naturelle» acquise lors d’une infection précédente au COVID-19.

Our Lady Lourdes Regional Medical Center fait partie du Franciscan Missionaries of Our Lady Health System, l’un des plus importants de Louisiane.

La chaîne hospitalière a adopté son mandat de vaccination à l’échelle du système le 3 août. Tous les employés, sous-traitants, étudiants cliniciens et bénévoles doivent être vaccinés complètement d’ici le 1er décembre.

Les médecins, les assistants médicaux et les infirmières doivent fournir une preuve de vaccination avant le 31 octobre sous peine de suspension sans solde. S’ils ne sont pas complètement non vaccinés d’ici le 30 novembre, ils seront licenciés, conformément à la politique.

“Le mandat de vaccination de Lourdes autorise des exemptions médicales et religieuses, mais ne prévoit pas de date limite claire pour la soumission”, a déclaré le procès. “Au contraire, les instructions sont au mieux vagues et au pire intentionnellement évasives pour décourager l’utilisation.”

En réponse, le Centre médical régional de Lourdes a publié une déclaration disant qu’il “valorise tous les membres de son équipe et respecte leurs droits”.

“Notre-Dame de Lourdes maintient sa politique de vaccination, que nous jugeons conforme à la loi et appropriée aux circonstances”, indique le communiqué.

La réponse publique d’Ochsner Lafayette General a déclaré: «Les employés ayant des objections médicales et religieuses peuvent déposer des demandes d’exemption ou de report qui sont individuellement et minutieusement examinées par un groupe d’experts.

« Nous continuons à servir de source de vérité et à fournir des ressources continues, une éducation et des opportunités de vaccins à nos employés et à la communauté. »