Les employés de la société de logiciels Basecamp démissionnent dans un exode massif ⋆ .

Après qu’un article de blog controversé ait interdit les «discussions sociétales et politiques» à Basecamp, environ un tiers des employés de l’entreprise ont démissionné.

Basecamp est une société de développement d’applications Web. Le contrecoup est survenu après que le PDG de la société, Jason Fried, a annoncé que la société adopterait une approche plus autocratique des discussions politiques en ligne.

«Les eaux sociales et politiques d’aujourd’hui sont particulièrement agitées. Les sensibilités sont à 11 ans, et chaque discussion liée à distance à la politique, au plaidoyer ou à la société en général tourne rapidement loin de l’agréable… Ce n’est pas sain, cela ne nous a pas bien servi. Et nous en avons terminé sur le compte de notre entreprise Basecamp où le travail se déroule. »

Le co-fondateur de l’entreprise, David Heinemeier Hansson, a demandé aux employés de «demander avant de poster» s’il y avait un doute quant à savoir si leurs messages étaient conformes à la nouvelle politique.

«Si vous avez des doutes quant à savoir si votre choix de forum ou de sujet de discussion est approprié, veuillez demander avant de poster», a écrit Hansson.

Les médias technologiques n’ont pas approuvé. Judd Legum, auteur du bulletin d’information «Popular Information», a déclaré: «La société de logiciels @basecamp a décidé d’interdire les discussions politiques sur le compte de leur entreprise. Mais c’est une DÉCISION POLITIQUE et l’application artificielle d’une culture du travail qui, de l’avis des propriétaires, est apolitique, créera un nouveau type de culture politique.

Après que le blog a reçu des réactions négatives en ligne, Hansson a offert des indemnités de départ à tous ceux qui n’étaient pas d’accord avec la nouvelle politique. Vendredi après-midi, 18 des 57 employés de Basecamp ont annoncé leur départ, selon The Verge.

«Hier, nous avons offert à tout le monde chez Basecamp une option d’indemnité de départ d’une valeur allant jusqu’à six mois de salaire pour ceux qui sont dans l’entreprise depuis plus de trois ans, et trois mois de salaire pour ceux de l’entreprise moins que cela. Dit Hansson. «Pas de rancune, pas de questions posées. Pour ceux qui ne peuvent pas voir un avenir à Basecamp sous cette nouvelle direction, nous les aiderons de toutes les manières possibles à atterrir ailleurs.

Parmi ceux qui ont annoncé leur départ après que les indemnités de départ ont été offertes, figuraient le responsable du marketing Andy Didorosi, le responsable du design Jonas Downey et Kristin Aardsma, le responsable du support client. Les anciens employés ont cité les «changements récents» de l’entreprise comme raison de leur départ.

«Compte tenu des récents changements chez Basecamp, j’ai décidé de quitter mon poste de responsable du design», a tweeté Downey. «J’ai aidé à concevoir et à fabriquer tous nos produits depuis 2011, et récemment, j’ai également dirigé notre équipe de conception.»

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Basecamp à info@basecamp.org et remerciez-les de garder leur entreprise apolitique. Les entreprises doivent prendre position contre la pression des médias libéraux et le réveil des entreprises. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.