Les employés de la technologie pensent que les géants de la technologie ont trop de pouvoir

Une enquête menée auprès de 1500 employés technologiques a révélé que 77% d’entre eux pensent qu’Apple, Amazon, Google et Facebook ont ​​trop de pouvoir. Seulement 8% n’étaient pas d’accord.

Les travailleurs techniques ont également été interrogés sur un large éventail d’autres problèmes technologiques, notamment le travail avec les forces de l’ordre, la Chine et la législation sur l’IA …

L’enquête a été réalisée par Protocole, de l’éditeur de Politico.

Pour prendre le pouls de la position des employés de la technologie à travers le pays sur les problèmes clés auxquels l’industrie est confrontée, Protocol lance son premier sondage auprès des employés de la technologie, une enquête auprès de 1504 employés dans tout le pays, des cadres supérieurs aux associés. Ils proviennent principalement de grandes entreprises technologiques – près de 40% des répondants travaillent dans des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 500 millions de dollars et la plupart des entreprises comptent plus de 1000 employés.

Le premier sujet était de savoir si les géants de la technologie sont trop puissants.

Un énorme 78% des employés de la technologie que nous avons interrogés ont convenu que l’industrie de la technologie est trop puissante, avec seulement 11% en désaccord. Il en va de même pour Facebook, Amazon, Alphabet et Apple. Plus de 77% des répondants ont déclaré que ces entreprises avaient trop de pouvoir et un peu plus de 8% n’étaient pas d’accord.

Non seulement la majorité a déclaré que l’industrie était trop puissante, mais environ 40% ont également déclaré que la technologie faisait plus de mal que de bien. Seuls 45% environ des employés de la technologie n’étaient pas d’accord, signalant que même au sein de l’industrie, les travailleurs de la technologie s’inquiètent de l’impact négatif de la technologie sur le monde.

Et pourtant, les remèdes sont rares. Plus de 68% souhaitent que leurs entreprises s’associent ou soient acquises par un acteur de la Big Tech, et les trois quarts ont déclaré que les entreprises de la Big Tech devraient être autorisées à acquérir d’autres entreprises. Un peu plus de 40% pensent que Facebook, Amazon, Alphabet et Apple devraient être démantelés. Malgré leurs inquiétudes quant au pouvoir et à l’influence négative de la technologie, les employés de la technologie ne voient pas l’application des lois antitrust comme la solution.