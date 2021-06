Les employés de la technologie reviennent-ils au centre-ville de Seattle ? Voici ce que les entreprises prévoient

Centre-ville de Seattle et campus du siège d’Amazon pendant la pandémie de COVID-19. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le contreplaqué s’effondre, les restaurants qui ont survécu ajoutent des heures et la circulation automobile à Seattle augmente par rapport aux niveaux de ville fantôme d’il y a un an. Mais alors que le centre-ville, Belltown et South Lake Union sont prêts pour le retour de dizaines de milliers d’employés dans ses gratte-ciel, ses cafés et ses trottoirs, une poignée de questions restent sans réponse.

La pandémie a-t-elle changé pour de bon le quartier central des affaires de Seattle ou le sommeil profond se dissipera-t-il au cours de l’année à venir ? Les entreprises exigeront-elles que les travailleurs reviennent au bureau et devront-ils se faire vacciner ? Et le centre-ville est-il prêt à absorber la totalité ou même une partie des 350 000 travailleurs partis il y a 15 mois ?

La réponse dépend de qui est demandé.

Fin mars, Amazon a publié une déclaration affirmant qu’il s’agit d’une entreprise de bureaux et que sa culture de navette et de cabine reprendra cet automne – un coup de pouce crucial pour le dynamisme des entreprises du centre-ville de Seattle qui ont été écrasées au milieu de la pandémie. Les emplois dans le commerce de détail de brique et de mortier ont diminué de 65% l’année dernière, selon les données de la Downtown Seattle Association.

Zillow, qui, avant la pandémie, comptait 2 700 employés de bureau dans un immeuble de la deuxième avenue et de la rue Union, adopte une approche hybride, certains travailleurs ne revenant que de temps en temps.

Et certaines entreprises disent non, nous ne reviendrons pas. Certains sont heureux d’abandonner leurs baux et de transférer leurs employés au travail à distance, tandis que d’autres restent préoccupés par la criminalité et l’itinérance. La start-up de Seattle Ad Lightning, par exemple, a quitté son bail au centre-ville de Seattle l’année dernière et n’a pas l’intention de revenir.

“Ce que j’ai observé en particulier au cours des cinq à dix dernières années, c’est une attitude à Seattle que je qualifierais d’anti-business et d’anti-emploi, et qui s’est certainement accélérée au cours des dernières années”, a déclaré Ad Lightning co- a déclaré le fondateur Scott Moore lors d’un récent podcast .. “Et c’est malheureux.”

. a interrogé une poignée de dirigeants d’entreprises technologiques par courrier électronique sur leurs plans de retour au bureau dans le centre-ville de Seattle et leurs réponses mitigées reflètent les approches variées adoptées après plus d’un an de travail à distance.

Jodi Ellias, vice-président du marketing pour Payscale, a déclaré que la société de recherche sur la rémunération avait renoncé à son bail de bureau à Seattle pendant la pandémie, mais qu’elle reviendrait au centre-ville avec une empreinte plus petite et un plan pour refléter l’approche de Zillow.

“Payscale prévoit d’occuper à terme … un espace de travail plus collaboratif dans la région de Seattle qui prend en charge les scénarios de travail hybrides”, a-t-elle déclaré. Payscale comptait 160 employés au centre-ville sur 600 dans le monde, a-t-elle déclaré. L’entreprise n’avait pas encore de chiffres précis sur le nombre d’employés qui entreront au bureau chaque jour. Et il n’aura pas besoin de vaccins pour le retour du personnel.

Ellias a déclaré qu’elle avait hâte d’avoir du temps au bureau cet été pour une raison clé : elle n’a pas encore rencontré un seul membre de son équipe de 10 personnes en personne après avoir été embauchée en mai.

À l’autre extrémité de l’échelle se trouve Textio. La société de services d’amélioration de l’écriture ne basera aucun de ses 90 employés au centre-ville de Seattle. Le cofondateur et PDG Kieran Snyder – qui s’exprimera mercredi lors d’un événement . sur la crise des sans-abri à Seattle – a déclaré que Textio ne renverrait pas le personnel à temps plein au centre-ville de Seattle, ou au centre-ville n’importe où.

“Nous réfléchissons à l’opportunité d’ajouter un espace” d’atterrissage “pour les membres de l’équipe qui souhaitent se rencontrer en personne”, a-t-elle déclaré. «Mais nous serons distribués en premier; plus de nos employés veulent de la flexibilité que non.

“Nous ne prévoyons pas d’avoir un seul QG avec des satellites distants.” En conséquence, Textio, a-t-elle déclaré, n’aura pas besoin d’exiger de vaccination en 2021.

Un banlieusard à vélo solitaire lors d’un trajet matinal d’août à travers Seattle sur la 2e avenue devant les bureaux de Zillow. (Photo . / John Cook)

On ne sait pas encore si les départs de Textio et Ad Lightning du centre-ville sont une exception pour les entreprises technologiques. Mais les représentants de grandes sociétés immobilières commerciales sont certains que quelqu’un voudra l’espace supplémentaire qui découle de la réduction des effectifs. Lisa Stewart, directrice générale du géant de l’immobilier JLL basée à Seattle, a déclaré que l’idée que les centres-villes sont morts est considérablement exagérée.

“Les gros titres étaient que toutes les villes côtières qui avaient mené le (boom) dernier cycle allaient s’effondrer (parce que) tout le monde se déplaçait vers d’autres endroits”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence en ligne la semaine dernière. “Nous en avons toujours parlé comme des trois B – tout le monde déménage à Boise, Bend et Boseman.”

Mais la réalité était assez différente. Alors que certaines personnes ont déménagé dans ces endroits, les données de déplacement réelles submergent les anecdotes.

Stewart a déclaré que Seattle avait plus de gens s’installer dans la ville en 2020 qu’en 2019. Les chiffres indiquent que Seattle a probablement bénéficié de l’émigration de New York, San Francisco et Los Angeles. Et parce que la région a conservé sa richesse de talents dans le cloud computing, l’IA et les jeux, a-t-elle déclaré, elle continuera d’attirer les entreprises technologiques. « Plus nous avons de talent, plus nous en obtenons », a-t-elle déclaré.

Lutter contre la criminalité et l’itinérance

Les représentants des entreprises interrogées ont tous exprimé leurs préoccupations concernant le problème des sans-abri au centre-ville et ce que la ville et les entreprises peuvent faire pour l’améliorer. “Nous sommes très préoccupés et attristés par la crise croissante des sans-abri à Seattle”, a déclaré Mary Miller, vice-présidente principale d’Amperity, basée à Seattle.

« Davantage de travail doit être fait pour aider les personnes touchées à trouver un logement plus permanent et un soutien en santé mentale », a-t-elle ajouté. «Nous reconnaissons qu’il y a beaucoup de travail à faire pour assurer la sécurité publique afin que les membres de notre équipe puissent se sentir en confiance pour venir au centre-ville et se déplacer en toute sécurité.»

Avec le déclin de la pandémie à l’horizon et une reprise de l’immobilier commercial, la ville se retrouve avec un problème épineux : comment va-t-elle nettoyer le centre-ville et aider à redémarrer l’une des principales sources d’impôts de la ville tout en trouvant une solution acceptable pour obtenir ses résidents sans-abri l’aide dont ils ont besoin ?

Des tentes bordent une rue du centre-ville de Seattle. (Photo . / John Cook)

Les chiffres globaux défient la croyance enracinée sur l’anarchie dans le centre-ville. La criminalité au centre-ville a en fait diminué en 2020 par rapport à 2019, selon le tableau de bord de la criminalité du département de police de Seattle (bien qu’il ne soit pas clair si la baisse statistique était simplement due au fait que moins de personnes étaient présentes pour signaler une activité illégale).

Mais les analystes de la criminalité urbaine qui suivent l’écart entre la perception de la criminalité et la réalité savent que les indicateurs visuels courants – tentes, déchets, aiguilles hypodermiques, couverture médiatique sensationnelle – ont amalgamé une crise des sans-abri avec une crise de la criminalité. C’est en partie ce qui a conduit à l’initiative Compassion Seattle soutenue par les entreprises.

L’initiative est une mesure de vote à l’échelle de la ville pour forcer la ville à financer une batterie de services et d’abris pour des milliers de résidents sans abri de la ville. Cela exigerait également que la ville garde « les parcs, les terrains de jeux, les terrains de sport, les espaces publics, les trottoirs et les rues libres de campements » une fois que les services obligatoires de logement, de drogue et de santé mentale seront en place.

L’initiative cherche à forcer Seattle à financer des logements pour sans-abri, puis à vider les camps

Actuellement, l’initiative est en phase de collecte de signatures. Il doit obtenir 33 000 signatures valides au cours des trois prochaines semaines pour se qualifier pour le scrutin. Et bien que la mesure soutenue par l’association du centre-ville vise à imposer une politique de la ville concernant sa population de sans-abri, elle vise également à faire savoir aux entreprises et aux résidents que la ville sera obligée de faire quelque chose pour déplacer l’aiguille – même si ce quelque chose est controversé.

Certaines entreprises restent attachées au centre-ville de Seattle et sont ravies de revenir et de faire partie du processus de revitalisation.

Karen Clark Cole, PDG de la société UX Blink, a déclaré qu’elle avait 80 employés au centre-ville avant la fermeture de la pandémie. Ce nombre est tombé à quatre employés au plus fort de la pandémie. Mais il prévoit de tous les ramener, quoique lentement. En septembre, elle a estimé que l’entreprise pourrait avoir 10 % de ses employés de retour au bureau.

« Nous n’avons pas envisagé de déménager ou de réduire les effectifs de notre bureau », a-t-elle déclaré. “[Blink] commencera progressivement à exiger que les gens viennent pour des sessions de collaboration, des réunions d’équipe et pour rencontrer des clients.

De plus, a-t-elle dit, l’entreprise prévoit d’augmenter sa main-d’œuvre au centre-ville. “Nous avons grandi en 2021 (seulement environ 4%) et continuerons de croître”, a-t-elle déclaré, ajoutant que Blink exigera que tous ses employés en poste soient vaccinés. “Il y aura plus de personnes affectées au bureau du centre-ville de Seattle, mais la plupart des gens seront à temps partiel, donc tout le monde ne sera pas là en même temps.”

Blink et d’autres entreprises technologiques envisagent une forme de ce qu’on appelle le modèle de dotation 3-2 pour les entreprises – trois jours au bureau, deux à distance.

F5, la société de sécurité des réseaux et des applications, prévoit d’adopter une approche similaire à Blink. L’entreprise comptait plus de 1 400 employés dans sa tour de la Cinquième Avenue avant la pandémie. Actuellement, moins de 5 % de ces travailleurs sont dans le bâtiment. Mais cela va commencer à changer, a déclaré le porte-parole Rob Gruening.

«Alors que nous avons interrogé nos employés tout au long de la pandémie pour avoir une idée de la façon dont ils souhaitent travailler à l’avenir, une majorité importante a indiqué le désir d’avoir des horaires flexibles – la possibilité d’entrer au bureau pour interagir et collaborer et de travailler à distance quand ils besoin de se concentrer », a-t-il déclaré.

“Certaines personnes viendront toujours au bureau à temps plein et d’autres travailleront à distance à temps plein, mais un pourcentage beaucoup plus important fera un hybride des deux”, a-t-il déclaré, ajoutant que F5 n’exigerait pas que son personnel soit vacciné. Le modèle de travail hybride signifie que l’entreprise a sous-loué six étages de son immeuble mais n’a aucune intention de quitter le centre-ville de Seattle, a-t-il déclaré.

Miller d’Amperity a déclaré que les gestionnaires prévoyaient un modèle de dotation 3-2 et des vaccinations obligatoires pour ses 115 travailleurs basés à Seattle. La société de plate-forme de données client conservera la même empreinte au centre-ville, a-t-elle déclaré.

Amperity à aucun moment, a-t-elle noté, n’a envisagé de s’éloigner et les gestionnaires voient toujours des avantages importants dans le quartier des affaires de Seattle. “L’accessibilité et l’emplacement centralisé, les commodités et bien sûr l’énergie”, a déclaré Miller.