Les employés de l’hôpital de Houston ont été licenciés et ont démissionné pour refus de vaccination 10z viral

Un travailleur de la santé prépare le vaccin contre le coronavirus Moderna dans un centre de vaccination à El Paso, Texas, le 6 mai 2021. (Jose Luis Gonzalez/.)

Le système hospitalier méthodiste de Houston a licencié ou accepté la démission de 153 travailleurs qui ont refusé de se faire vacciner contre le coronavirus.

Le système hospitalier a annoncé le 1er avril que les employés devraient se faire vacciner pour conserver leur emploi, devenant ainsi l’un des premiers prestataires de soins de santé aux États-Unis à imposer la vaccination des employés.

Houston Methodist a suspendu 178 travailleurs qui n’avaient pas été vaccinés le 7 juin, leur donnant deux semaines pour se faire vacciner sous peine de licenciement. Parmi ces employés, 25 ont été vaccinés tandis que les autres ne sont plus employés par le système, selon la porte-parole méthodiste de Houston, Gale Smith.

Un groupe d’employés avait poursuivi Houston Methodist pour le mandat de vaccination, affirmant que l’hôpital ne pouvait pas forcer les travailleurs à prendre un “vaccin expérimental”. Cependant, la poursuite a été rejetée par un juge fédéral la semaine dernière.

“Ce n’est pas de la coercition”, a écrit la juge de district américaine Lynn Hughes dans un avis le 12 juin. “Methodist essaie de faire son travail pour sauver des vies sans leur donner le virus COVID-19. C’est un choix fait pour assurer la sécurité du personnel, des patients et de leurs familles. »

Le président et chef de la direction de l’hôpital, Marc Boom, a déclaré dans une note aux employés que la loi du Texas autorise l’hôpital à imposer des vaccins contre les coronavirus, tout comme il a mandaté des vaccins contre la grippe au cours de la dernière décennie.

“Je sais qu’aujourd’hui peut être difficile pour certains qui sont tristes de perdre un collègue qui a décidé de ne pas se faire vacciner”, a écrit Boom dans la note plus tôt ce mois-ci, qui a été obtenue par le Washington Post. “Nous ne leur souhaitons que bonne chance et les remercions pour leurs services passés à notre communauté, et nous devons respecter la décision qu’ils ont prise.”

