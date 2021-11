Les employés de l’Université de Columbia pourraient être licenciés pour avoir utilisé de mauvais pronoms

Les membres du corps professoral et les étudiants de l’Université Columbia peuvent désormais être licenciés ou expulsés pour avoir « intentionnellement commis un mauvais genre » en n’utilisant pas leurs pronoms préférés.

Dans une récente vidéo YouTube publiée par le collège intitulée « Pourquoi les pronoms comptent », explique en détail les différents pronoms que les gens utilisent et comment « utiliser des pronoms corrects est un moyen de respecter ceux qui vous entourent ».

https://www.youtube.com/watch?v=SRh7j2g95HU

« Le fait de tromper intentionnellement quelqu’un en refusant d’utiliser les pronoms ou le nom corrects est une violation de la politique de non-discrimination de l’Université de Columbia », indique la vidéo. « Les mots comptent. Même les erreurs involontaires peuvent créer des défis.

La vidéo du collège décrit la pléthore de pronoms que les étudiants peuvent désormais utiliser sur les relevés de notes officiels, tels que xe/xem,’ ze/hir, ‘per/pers’ et ey/em’. Il ordonne également aux professeurs d’utiliser le nouveau titre honorifique « Mx ». en se référant à un étudiant non binaire au lieu du standard M., Mme, Mme ou Mlle.

Selon les politiques et procédures de l’EOAA de l’Université de Columbia, le personnel et les étudiants pourraient faire face à des conséquences administratives pour avoir commis un abus de genre parce que l’université considère qu’il s’agit d’une « violation de non-discrimination ». Les sanctions pour les éducateurs peuvent aller de la perte de salaire, du congé administratif, de la révocation de postes académiques et même du licenciement. Les étudiants pourraient faire face à une expulsion potentielle du collège entièrement.

« Les mesures disciplinaires peuvent inclure, sans s’y limiter : une réprimande/un avertissement, un changement des tâches de l’intimé, une probation disciplinaire, la révocation des distinctions honorifiques et des récompenses, un accès restreint aux installations ou aux activités de l’Université, une ordonnance de « non-contact », le déplacement d’un Résidence fournie par l’Université du Répondant, déménagement du lieu de travail/poste du Répondant, rétrogradation, congé administratif avec ou sans solde, suspension avec ou sans solde, congé sans solde et congédiement ou restriction d’emploi à l’Université. L’Université peut également nécessiter une formation ou une intervention éducative », indique la politique.

Le site Web du collège note que « l’utilisation abusive d’un pronom n’est pas une discrimination », mais a conseillé aux éducateurs de corriger immédiatement leur erreur et de s’assurer qu’elle ne devienne pas habituelle.

« Vous ne voulez pas vous référer par inadvertance à une personne du mauvais sexe ; même des erreurs non intentionnelles peuvent créer des défis pour les étudiants dans l’environnement d’apprentissage. Soyez conscient des pronoms qu’un élève utilise et essayez toujours de les utiliser », indique la déclaration.

L’Université Columbia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.