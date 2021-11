Les employés de McDonald’s détestent quand les clients font ça au service au volant

À l’approche des fêtes de fin d’année, la tendance du « payer au suivant » pourrait commencer à se répandre plus que d’habitude dans les restaurants-minute et les cafés. Cependant, plusieurs employés de McDonald’s se sont récemment manifestés pour dire que la tendance née de la générosité, destinée à payer le repas du prochain client en ligne, peut en fait causer beaucoup de maux de tête aux employés travaillant au service au volant.

Un récent fil Reddit regorge de travailleurs de la restauration rapide qui mettent en lumière la bonne action en apparence, y compris une histoire de u/Moe6458, qui dit qu’ils sont un directeur chez McDonald’s. « Cet acte rend la vie des employés misérable », a écrit l’utilisateur de Reddit. « S’il ne s’agit que d’une seule personne, très bien. Mais payer à l’avance s’arrête rarement avec une seule et commence une chaîne sans fin de personnes qui paient pour la voiture derrière elles. C’est une recette pour un désastre, les commandes des gens sont gâchées. »

Les employés de Starbucks sont également intervenus sur le problème, affirmant que les lignes de paiement à terme sont des opportunités privilégiées pour les commandes mélangées et les problèmes de communication. L’utilisateur de Reddit u/Moe6485 a recommandé une manière différente de diffuser la générosité expresse. « Faites un don aux refuges et aux banques alimentaires. Laissez un solde sur un distributeur automatique. Soyez gentil avec les employés de la restauration rapide qui sont sous-payés, surchargés de travail et qui veulent vraiment passer des vacances », ont-ils déclaré.

Les employés de la restauration rapide n’ont pas la tâche facile en général, mais surtout pendant une pénurie de main-d’œuvre au milieu de la deuxième année d’une pandémie. Plus tôt cette semaine, un TikTok d’un employé de McDonald’s est devenu viral après avoir documenté une histoire de travail infernale. La vidéo, publiée par @ brittanicurtis23, a accumulé près de 300 000 vues en seulement deux jours, TikTokker se plaignant d’une commande de 6 400 articles totalisant 7 400 $.

@brittanicurtis23 #greenscreenvideo pas de mensonge, ta fille est FATIGUÉE ! #fyp #tendance #foryou #mcdonalds fils original – isaac.syl

« Quand un client appelle et dit qu’il a besoin de 1 600 McChicken, 1 600 McDoubles et 3 200 cookies en quatre heures », a écrit @ brittanicurtis23. Elle avait l’air frustrée au début du clip, puis elle a montré les boîtes remplies de sandwichs McChicken et McDoubles et les biscuits commandés par le client. « Pas de mensonge, ta fille est FATIGUÉE ! » l’utilisateur de TikTok a écrit dans les légendes.

Dans les centaines de commentaires, l’employé de McDonald’s a déclaré à un utilisateur que le client avait payé avant qu’elle et ses collègues ne préparent la nourriture. Lorsqu’une personne a demandé qui aurait besoin d’autant de nourriture, elle a affirmé que la commande avait été passée par une prison voisine.