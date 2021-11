Les employés de moniteurs de bureau trouveront plus courants à l’ère de Covid

Un employé travaille sur un ordinateur portable à la Salesforce Tower de San Francisco, qui a ouvert ses portes en 2018. Elle fait partie des entreprises qui se sont concentrées sur la qualité de l’air des bureaux dans le cadre des normes de conception des bâtiments.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les employés, les gestionnaires et les cadres supérieurs se penchent de plus près sur ce qui rend un espace de travail sain. La pandémie a provoqué un afflux de lingettes désinfectantes, de distributeurs de désinfectant pour les mains et de panneaux de distanciation sociale dans les bureaux.

Le professeur de Harvard, Joseph Allen, dit qu’il y a une mesure de sécurité que les bureaux ne peuvent pas ignorer. Des espaces de travail sains dépendent principalement de l’air que respirent les employés, et des recherches remontant à des années avant la pandémie montrent que les améliorations de la ventilation et de la qualité de l’air entraînent une augmentation des fonctions cognitives et de la productivité au travail.

Une étude menée par le programme Healthy Buildings d’Allen à la TH Chan School of Public Health de Harvard a révélé qu’il n’y avait pas de seuil quant à l’impact positif d’une meilleure ventilation sur la fonction cognitive des travailleurs.

« À travers le monde, nous avions plus de 350 travailleurs et nous les avons suivis pendant une année entière. Nous avions des capteurs de qualité de l’air à leur bureau », a déclaré Allen, professeur agrégé et directeur du programme.

Dans l’étude, les travailleurs seraient périodiquement interrogés via une application pour passer ces tests de fonction cognitive à leur bureau, afin d’examiner l’impact en temps réel de la qualité de l’air sur les performances des employés de bureau du monde entier.

Ce qu’Allen et les autres chercheurs ont découvert dans l’étude COGfx devrait transformer la façon dont les entreprises du monde entier envisagent les investissements dans la productivité.

Salesforce, Boston Properties et Armstrong World Industries font partie des entreprises aux États-Unis qui ont travaillé avec Allen, soit dans le cadre de l’étude COGfx, soit avec l’équipe de consultants en bâtiment sain d’Allen chez 9 Foundations pour améliorer la qualité de l’air dans leurs bâtiments, « les choses qui nous savons que la science nous dit que c’est important pour la santé humaine, le bien-être et la productivité », déclare Allen.

« Le grand défi de notre époque est de savoir comment ventiler », a déclaré Vin Gupta, médecin-chef d’Amazon, s’exprimant lors du récent CNBC @Work Summit et faisant référence aux découvertes des chercheurs de Harvard.

Salesforce se concentre sur l’air dans la formation des employés

Pour de nombreuses entreprises, la capacité d’attirer et de retenir les talents dépendra des précautions de sécurité et du niveau de confort avec un environnement de travail particulier.

La tour Salesforce de San Francisco, qui a ouvert ses portes en 2018, a reçu des notes environnementales élevées, mais l’entreprise pense qu’il est important de s’assurer que les employés comprennent que la conception et l’approche vont au-delà des considérations énergétiques et directement à la santé.

Salesforce a participé à l’étude COGfx, où des capteurs de qualité de l’air ont été installés aux bureaux et la fonction cognitive des employés a été surveillée.

Des tests réguliers de la qualité de l’air intérieur font partie de la certification LEED, ou Leadership in Energy and Environment Design, accordée aux bâtiments verts par le US Green Buildings Council.

« Nous pensons qu’il est vraiment important de communiquer avec nos employés parce que beaucoup de ces choses ne sont pas vues. Ils ne savent pas. Ils voient une plaque LEED sur le mur. Ils ne savent pas ce qui se passe dans une certification LEED », a déclaré Amanda von Almen, responsable de l’environnement bâti durable chez Salesforce.

« Il s’agit vraiment de fournir un environnement holistique où les employés se sentent en sécurité », a ajouté Sean Luster, vice-président des services immobiliers et du lieu de travail chez Salesforce. « C’est un changement de comportement pour beaucoup d’employés. »

Parier sur la ventilation « fuite vers la qualité » des travailleurs

Boston Properties, une société de fiducie de placement immobilier qui possède des immeubles de bureaux à travers le pays, notamment à New York, Los Angeles et Washington, DC, a travaillé avec Allen pour améliorer la qualité de l’air intérieur dans ses espaces de travail.

« Personnellement, je laisse un moniteur dans mon bureau », a déclaré Ben Myers, vice-président du développement durable chez Boston Properties. « Nous avons des moniteurs de qualité de l’air intérieur où nous examinons la concentration de CO2, et c’est le résultat des travaux du Dr Joe Allen. Il nous a fait prendre conscience de l’effet de concentrations plus élevées de CO2 sur les performances cognitives. »

Boston Properties parie qu’à mesure que de plus en plus de locataires commerciaux seront plus exigeants quant à l’immobilier qu’ils paient dans la nouvelle réalité du travail déclenchée par Covid, une prime sera accordée à des facteurs tels que la santé.

« Ce que nous voyons, c’est une fuite vers la qualité », a déclaré Myers. « Les espaces de bureaux de qualité supérieure ont surpassé les espaces de bureaux de qualité inférieure en termes de loyers et de rétention des locataires. … On s’attend à ce que ces immeubles de qualité supérieure aient un air intérieur de haute qualité. »

Bien que mesurer la productivité puisse être difficile, Myers a déclaré que les entreprises peuvent mesurer la qualité de l’air en temps réel et définir des tests réguliers pour les contaminants dans l’espace de travail.

« Boston Properties a fixé une exigence minimale de test dans ses bâtiments de deux fois par an pour que les paramètres de qualité de l’air soient conformes à la concentration de CO2 et des tests réguliers pour les contaminants atmosphériques comme la moisissure, pour s’assurer que les bâtiments ont des conditions saines. » Et c’est à propos de ce que vous pouvez faire de mieux », a déclaré Myers.

Le travail est un laboratoire vivant pour notre santé

« Nous cherchons tous à nous sentir plus en sécurité et plus confiants dans les espaces que nous fréquentons et ceux qui sont responsables de la rénovation et de la construction des bâtiments le savent », a déclaré Vic Grizzle, président et chef de la direction d’Armstrong World Industries., une entreprise qui conçoit et fabrique des solutions de plafonds, de murs et de suspensions commerciales et résidentielles. « Et l’histoire ne s’arrête pas là. Une fois les améliorations apportées au bâtiment, il est essentiel de mesurer les performances de l’espace, en examinant les niveaux de dioxyde de carbone, l’humidité et la température, par exemple, car nous avons appris que ces facteurs peuvent affecter la productivité, » dit Grizzly.

Armstrong World Industries a créé un espace appelé Living Lab sur son campus d’entreprise où les équipes peuvent explorer, tester et expérimenter diverses solutions pour améliorer le contrôle de l’air et contribuer à un air plus pur.

« Logiquement et intuitivement, il s’ensuit que dans des espaces, comme le Living Lab, qui ont une qualité de l’air exceptionnelle ainsi qu’une acoustique, un éclairage, une propreté optimaux, de superbes vues, des éléments de conception biophiliques et un mobilier confortable, les gens se sentiront tout simplement mieux », a déclaré Grizzle. . « Lorsque nous nous sentons bien, nous pensons, traitons et fonctionnons généralement de notre mieux, et en termes d’attitude, nous nous sentons plus optimistes et enthousiastes. Il va de soi que cela se traduit par la productivité. »

S’exprimant lors du récent sommet du Conseil exécutif de CNBC Workforce, Allen a déclaré aux responsables des ressources humaines: « Les bâtiments sains doivent être la première ligne de défense. … Le problème est que nous sous-ventilons nos bâtiments, nos maisons, nos bureaux et nos écoles depuis des décennies. … Nous les avons conçus dans le mauvais sens pendant 40 ans, en les fermant, en étouffant l’alimentation en air. «

« Nous devrions nous attendre à de l’air pur dans nos bureaux, tout comme nous nous attendons à ce que de l’eau propre sorte du robinet. C’est donc la première chose. Reconnaissez qu’un changement de paradigme est en cours. Cela ne va pas disparaître », a déclaré Allen.

—Par Mikaela Cohen, spécial pour CNBC.com

